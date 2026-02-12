O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina nesta quinta-feira (12) para os primeiros amistosos do ano, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A novidade na lista de 26 convocadas para enfrentar Costa Rica, Venezuela e México é a catarinense Maiara Carolina Niehues (clube Angel City/EUA), que ganha a primeira oportunidade na Amarelinha aos 21 anos de idade.

Seis atletas voltam à seleção para os amistosos fora de casa nos dias 27 de fevereiro (Costa Rica), 4 de março (Venezuela) e 7 de março (México). Entre elas está a meio-campista Luana, que superou um câncer no sistema linfático (Linfoma de Hodgkin) e voltou a atuar pelo Orlando Pride (EUA) em setembro, após um ano em quatro meses de tratamento. Também retornaram ao elenco Tamires, Gi Fernandes, Adriana, Jheniffer e Jaque.

A gente vive momentos diferentes em cada liga e em cada país na temporada, então a prioridade foi trazer jogadoras que já atuaram ou estão iniciando as competições, jogadoras que já tiveram o período de pré-temporada completo, e que entendemos que estão mais bem preparadas, disse o treinador durante coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

SELEÇÃO BRASILEIRA CONVOCADA!



O técnico Arthur Elias divulgou a lista das atletas que vão representar o Brasil nos amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México.



Que venham os primeiros compromissos de 2026! #SeleçãoFeminina pic.twitter.com/tFTfNXnKi3 Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 12, 2026

Após quase dois anos longe da Amarelinha, Luana entrou na relação de Arthur Elias para os últimos amistosos do Brasil antes do Fifa Séries, em abril, que reunirá ainda Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

O retorno é para a gente trazer a Luana para perto da seleção, uma jogadora que tem características distintas das meio-campistas que a gente vem colocando. É uma jogadora que tem características distintas das meio-campista que a gente vem colocando. É muito experiente, já trabalhei com ela muitos anos, sei das qualidades que ela tem para facilmente se encaixar no jogo da seleção, destacou o treinador.

Quem também voltará a vestir a Amarelinha será a lateral esquerda Tamires, de 38 anos, que brilhou com o elenco do Corinthians no primeiro Mundial de Clubes feminino no final de janeiro. A atleta não era convocada por Elias desde a conquista da prata olímpica em Paris 2024.

A gente sabe que, pela idade, muitas pessoas questionam até como elas [as jogadoras] vão chegar para a Copa do Mundo, mas vocês viram o que a [Gabi] Zanotti fez na convocação, fez agora no Interclubes, e a Tamires também, lembrou o técnico. A Tamires tem muita experiência na seleção brasileira, fez competição agora no começo do ano, não vejo neste momento outras laterais melhores do que ela. É um retorno que me deixa muito contente por mérito da Tamires, pelo que ela fez, A seleção está aberta para todas as jogadoras, independente de idade, concluiu.

Antes da coletiva do treinador, a diretora de seleções femininas Cris Gambaré anunciou que a seleção fará um amistoso contra os Estados Unidos no Brasil, entre o dia 1º e 9 de junho (Data Fifa), em local ainda a ser definido.

Amistosos

Brasil x Costa Rica - 27 de fevereiro - Estadio Alejandro Morera Soto, em Alajuela - 22h

Brasil x Venezuela - 4 de março - Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca - 18h

Brasil x México - 7 de março - Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México - 20h

Convocadas

GOLEIRAS

Lelê - Corinthians

Thaís - Benfica (POR)

Cláudia - Cruzeiro

DEFENSORAS

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Thaís Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Yasmim - Real Madrid (ESP)

Fê Palermo - Palmeiras

Tamires - Corinthians

Gi Fernandes - Corinthians

Bela - PSG (FRA)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Brena - Palmeiras

Luana - Orlando Pride (EUA)

ATACANTES

Kerolin - Manchester City (ING)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Gabi Zanotti - Corinthians

Jheniffer - Tigres (MEX)

Luany - Atlético de Madrid (ESP)

Jaque - Corinthians

Adriana - Al-Qadsiah (SAU)

Geyse - América (MEX)

