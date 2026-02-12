SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-técnico e nesta quinta-feira (12) diretor do Inter, Abel Braga tomou multa e foi punido com cinco jogos de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Abel foi punido por uma declaração homofóbica feita em uma entrevista coletiva no final do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que não queria ver o elenco do Inter treinando de camisa rosa porque pareceria um "time de veado".

O diretor do clube gaúcho, que atuou como técnico em dezembro, acabou julgado pela Sexta Comissão Disciplinar da entidade. O resultado da audiência foi unânime e divulgado nesta tarde.

O gaúcho de 73 anos tomou multa de R$ 20 mil e cinco partidas de suspensão ? a decisão se baseou no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e é em primeira instância, ou seja, cabe recurso.

Na decisão, o aduitor Jorge Octávio Galvão lamentou que ainda exista "dificuldade de se compreender que o mundo mudou". Ele foi o relator do processo e teve voto acompanhado por José Dutra Júnior, presidente da Comissão, e pelos colegas Aline Gonçalves Jatahy, Rodrigo Steinmann Bayer e Eduardo Xible Salles Ramos.

A defesa de Abel havia sustentado que não "houve uma intenção discriminatória, incitação ao ódio ou uma conduta sistemática de preconceito". O advogado, no entanto, classificou o episódio como um "fato infeliz e isolado pelo qual ele se desculpou duas vezes."