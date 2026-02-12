SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor técnico do Internacional, Abel Braga foi punido nesta quinta-feira (12) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por uma declaração homofóbica dada no final do ano passado. A frase foi dita quando ele foi apresentado como treinador do time gaúcho nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O profissional foi julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD, que o enquadrou no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O item menciona "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão da etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição da pessoa idosa ou com deficiência".

A punição prevista nesse artigo é de cinco a dez jogos de suspensão -Abel pegou o gancho mínimo. Ele também foi multado em R$ 20 mil.

Como a decisão passa a ter efeito depois de 24 horas, ele poderá estar no vestiário do Inter na noite desta quinta-feira (12), quando a equipe enfrenta o Palmeiras, no Beira-Rio. A punição só tem validade em competições nacionais.

A denúncia contra Abel ocorreu depois que o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, uma organização sem fins lucrativos, apresentou uma notícia de infração ao STJD.

No final de 2025, ao ser apresentado como técnico do Inter, o profissional citou uma camisa rosa utilizada pelo clube e fez uma declaração homofóbica: "Eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de veado".

Questionado sobre a frase ofensiva na mesma entrevista, o técnico afirmou que ela foi dita "em tom descontraído", como parte dos esforços para motivar seu elenco em dificuldades.

"Eu precisava relaxar meu grupo, vocês entendem. Quero que os caras sejam fortes", respondeu, dizendo que sua intenção era aliviar a tensão no vestiário.

Depois, diante da repercussão negativa, adotou outro tom em declaração nas redes sociais.

"Reconheço que não fiz um bom comentário sobre a cor rosa durante minha entrevista coletiva. Antes que isso se espalhe, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que os define é o caráter", escreveu.