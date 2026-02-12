SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético de Madri aproveitou uma lambança do goleiro do Barcelona e goleou o rival por 4 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Estádio Metropolitano, na capital espanhola. O resultado encaminhou a classificação do time colchonero à final da competição.

A etapa inicial foi um 'baile' do Atlético, que abriu o placar logo no início, aos 6 minutos, em gol contra do Barça. O goleiro Joan García errou o domínio após recuo de Eric García, e a bola entrou direto no gol. O Atlético usou o momento para pressionar o Barça e marcou todos os seus gols em 47 minutos: Griezmann, Lookman e Álvarez, que desencantou após mais de dois meses, fecharam a conta para o Atleti.

O Barcelona não contou com Raphinha, lesionado, e torcerá pela recuperação do atacante até o segundo jogo da semifinal, que está marcado para o dia 3 de março, no Camp Nou.

Se confirmar a vantagem obtida, a equipe colchonera terá Athletico Bilbao ou Real Sociedad pela frente na decisão. No jogo de ida, disputado nesta quarta-feira (11) (11), a equipe alviceleste saiu na frente ao vencer por 1 a 0. A final da Copa do Rei será disputada em jogo único, em Sevilha, no dia 25 de abril.

COMO FOI O JOGO

Atlético de Madri começou com grande chance. Logo no início, aos 2 minutos de jogo, Giuliano Simeone, filho do técnico, perdeu um gol cara a cara com Joan García, goleiro do Barcelona, após belo passe de primeira de Antoine Griezmann.

Colchoneros abriram o placar com gol contra. Aos 6 minutos, Joan García recebeu passe fácil do zagueiro Eric García, mas o goleiro errou o domínio e deixou a bola passar direto até o gol. O arqueiro até tentou correr para tirar a tempo, mas a bola já tinha ultrapassado a linha.

Mais um do Atleti. Lookman recebeu lançamento na esquerda e devolveu para Julian Álvarez no meio, que virou para Nahuel Molina. O lateral argentino encontrou Griezmann livre no meio da área, e o francês bateu bonito para abrir 2 a 0 para o Atlético com apenas 14 minutos do 1º tempo.

Dificuldade no ataque. O Barcelona começou devagar e só levou perigo com as investidas de Lamine Yamal pela direita. O time culé tinha dificuldade para furar a forte marcação do rival.

Primeira chance do Barça. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola ficou viva na área, e Fermín López carimbou o travessão do goleiro Juan Musso.

Atleti perdeu duas chances seguidas. Joan García salvou o Barcelona após Griezmann receber livre na entrada da área. No lance seguinte, Nahuel Molina arrancou em velocidade pela direita e tocou para Álvarez. Kounde tirou em cima da linha e salvou o Barça.

Entrada perigosa. Marc Casado deu carrinho forte por trás em Giuliano Simeone na intermediária do Atlético. Colchoneros pediram cartão vermelho, mas o camisa 17 do Barcelona foi punido apenas com amarelo.

Aos 30 minutos, Griezmann apareceu de novo. O camisa 7 foi encontrado livre mais uma vez na entrada da área, mas a perna direita do canhoto não teve força suficiente para levar perigo a Joan García.

Bela jogada do Atleti para abrir 3 a 0. Após rápida tabela na direita, Giuliano Simeone chegou bem na área do Barça e achou Álvarez no meio. O argentino deu bom passe de primeira para Ademola Lookman, que bateu forte, no canto, e fez o terceiro do Atlético.

Lamine Yamal, único alento do Barcelona no 1º tempo. Aos 38 minutos, o camisa 10 deu bom passe entre as linhas da defesa para Ferrán Torres, que parou em Musso após chute fraco.

Musso segura o Barça de novo. Yamal controlou a bola entre dois defensores e passou curto para Kounde. Ele encontrou Fermín López, que infiltrou e perdeu chance cara a cara com o goleiro colchonero. No contra-ataque, Giuliano Simeone tentou cruzar rasteiro para Lookman, que chegava na segunda trave, mas não alcançou o passe do argentino.

Álvarez desencantou. De novo pela direita, Giuliano Simeone vira o jogo para Lookman, que deu passe de primeira para Álvarez. Da entrada da área, o atacante argentino bateu forte, no alto, e venceu Joan García para abrir 4 a 0 ainda no 1º tempo. Depois de 860 minutos, o camisa 19 voltou a marcar pelo Atleti. Ele não balançava as redes desde o dia 9 de dezembro, no empate contra o PSV, pela fase de classificação da Champions League.

Segundo tempo começou com chance do Barcelona. Após cruzamento rasteiro de Ferrán Torres, Fermín chegou veloz à entrada da área e bateu forte. Musso salvou o Atlético de Madri. No rebote, após a cobrança de escanteio, o mesmo Fermín tentou de fora da área, mas isolou.

Gol anulado após longa checagem do VAR. Yamal cobrou a falta que ele mesmo sofreu com passe para a meia-lua, Fermín tentou bater de chapa, e a bola ficou viva na pequena área após desviar em Lewandowski. Cubarsí aproveitou a sobra, foi mais rápido que a defesa do Atleti e descontou para o Barça. O árbitro de vídeo, no entanto, anulou o gol por impedimento milimétrico de Lewandowski, em checagem que durou 5 minutos.

O jogo esfriou depois da longa pausa para checagem do gol do Barcelona. O time culé manteve a posse de bola, mas sofreu para criar chances diante de um Atlético de Madri bem organizado defensivamente.

Gol contra, expulsão e confusão. Além de marcar contra a própria meta após furada de Joan García, Eric García foi expulso após dar pontapé em Baena. O cartão vermelho foi dado após checagem no VAR. Em seguida, Dani Olmo deu forte entrada em Giuliano Simeone e levou cartão amarelo depois de um princípio de confusão.