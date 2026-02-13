SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Inter por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (12), no Beira-Rio, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão.
Gustavo Gómez, Vitor Roque e Andreas Pereira marcaram os gols da vitória palmeirense. Além do gol, Andreas deu a assistência para Gómez abrir o placar. Ronaldo marcou o gol do Inter, um golaço, mas não foi o suficiente.
Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 7 pontos. A equipe tem a mesma pontuação de São Paulo, Fluminense e Bahia, mas leva a vantagem no saldo de gols (6).
Já o Colorado é o vice-lanterna com apenas um ponto em três jogos. A equipe perdeu para Athletico-PR e Palmeiras no Beira-Rio, e empatou com o Flamengo no Maracanã.
O Alviverde volta a campo no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), contra o Guarani, na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Já classificado para a próxima fase, Abel vai colocar em campo um time bem alternativo.
O Inter também joga domingo às 20h30, contra o Ypiranga, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.
LANCES IMPORTANTES
Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras. Aos 23, Andreas cobrou escanteio aberto, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa do Inter e cabeceou para o fundo do gol de Rochet.
Ronaldo empata para o Inter com um golaço. Aos 36, o Inter puxou contra-ataque, Alan Patrick tentou o chute e a bola pegou na zaga do Palmeiras. Ronaldo emendou de primeira, sem deixar a bola cair, e ela foi no ângulo de Carlos Miguel ? sem nenhuma chance de defesa. Um golaço.
Carlos Miguel salva o Palmeiras. Aos 43, Alan Patrick cobrou escanteio na área, Victor Gabriel cabeceou par o chão e Carlos Miguel espalmou para evitar a virada.
Vitor Roque marca o segundo gol do Palmeiras. Aos 7 minutos do 2º tempo, Gustavo Gómez fez lançamento para campo de ataque, Vitor Roque ganhou de Bruno Gomes e Mercado, driblou o zagueiro argentino e finalizou. A bola desviou em Félix Torres e encobriu o goleiro Rochet. 2 a 1.
Travessão salva o Palmeiras. Aos 17, Bruno Gomes tabelou com Carbonero e finalizou, a bola desviou em Piquerez, bateu no travessão e saiu.
Andreas Pereira faz o terceiro e mata o jogo para o Palmeiras. Aos 37, o zagueiro Mercado se atrapalhou na saída de bola, Luighi roubou e acionou Evangelista. O meio-campista tocou de lado para Andreas, que só teve o trabalho de empurrar para o gol aberto. 3 a 1.
INTER
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo (Alerrandro), Paulinho (Aguirre), Vitinho e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Carbonero (Kayke) e Borré. T.: Paulo Pezzolano.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Lucas Evangelista) e Maurício (Luighi); Flaco López (Giay) e Vitor Roque (Sosa). T.: Abel Ferreira.
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartões amarelos: Paulinho (INT) e Andreas Pereira (PAL)
Gols: Gustavo Gómez, aos 23 minutos do 1º tempo, Vitor Roque, aos 7 minutos do 2º tempo, e Andreas Pereira, aos 37 minutos do 2º tempo (PAL); Ronaldo, aos 36 minutos do 1º tempo (INT)