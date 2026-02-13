RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF trata como certa e uma questão de tempo a assinatura do novo contrato de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira até a Copa de 2030.

O novo vínculo será firmado nas próximas semanas, segundo dirigentes do alto escalão.

Além de Ancelotti, a parte estrangeira da comissão técnica da seleção também terá novo contrato ?os auxiliares Paul Clement, Francesco Mauri, o preparador físico Mino Fulco e o analista Simone Montanaro.

Ancelotti chegou a fazer uma brincadeira de duplo sentido no anúncio recente da Volkswagen como patrocinadora da seleção dizendo que "estava no lugar certo para renovar", mas referindo-se a um carro da montadora que assinou contrato de dois anos com a CBF.

O tom de otimismo e tranquilidade sobre o novo vínculo com Ancelotti já vem de alguns meses. No fim de janeiro, em um evento da Copa Feminina no Rio, o presidente Samir Xaud explicou por que a CBF queria estender o vínculo com o italiano.

"Já provou isso em pouco tempo, a sua qualidade e competência como treinador e pessoa. Caiu como uma luva na seleção brasileira. Queremos que continue e que tenha mais tempo com a seleção", disse o dirigente na ocasião.

Em ano de Copa, Ancelotti está tentando se abrasileirar cada vez mais. E até tem usado ações de marketing para isso.

O Carnaval vai ser movimentado: na sexta-feira, Salvador. Sábado, São Paulo. Domingo, Sapucaí, no Rio.

A CBF tem um camarote também e ele deve aparecer na segunda e na terça.

Nesta quinta-feira (12), Ancelotti passou o dia na CBF, acompanhou a convocação da seleção feminina e depois foi ao Maracanã para ver o clássico Fluminense x Botafogo. Deixou o estádio aos 41 minutos do segundo tempo, quando o placar de 1 a 0 já estava em vigor.

A observação atual é para a convocação do dia 16 de março. A lista será para os amistosos contra França e Croácia, os últimos dois jogos antes de confirmar quem, de fato, estará na Copa 2026.

Antes do Mundial, já na reta final de preparação, a seleção vai enfrentar Panamá, no Maracanã, e Egito, em Cleveland.