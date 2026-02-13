SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense ainda não sabe o que é perder no seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após quatro anos longe. E muito por causa do que tem feito nos minutos finais dos jogos.

ATÉ O FIM

A Chapecoense tem uma vitória e dois empates até aqui no Brasileiro. A equipe estreou com triunfo sobre o Santos por 4 a 2 e vem de igualdades com Vasco (1 a 1) e Coritiba (3 a 3).

A Chape é o time dos minutos finais. Contra o Santos, em casa, os catarinenses perdiam por 2 a 1 até os 28 do segundo tempo, quando empataram, e a virada veio já aos 35. No Rio, o empate contra o Vasco veio em uma cobrança de falta de Jean Carlos já nos acréscimos do duelo. Nesta semana, a equipe buscou o 3 a 3 com o Coritiba com um gol já aos 46 da etapa final.

O bom início já iguala o terceiro melhor da Chapecoense na história dos pontos corridos. Em 2016, a equipe também tinha cinco pontos conquistados após três rodadas. As melhores arrancadas foram em 2017 (7 pontos) e 2015 (6 pontos).

O elenco para esta temporada foi bastante reformulado. A Chapecoense contratou mais de um time de reforços ao virar a chave da Série B para a Série A. Entre os principais nomes estão o meio-campista Jean Carlos e o atacante congolês Bolasie, que vem começando no banco.

A Chapecoense divide as atenções entre o Brasileirão e o Campeonato Catarinense. No Estadual, a equipe eliminou o Criciúma nas quartas de final e vai encarar o Brusque na semifinal. O jogo de ida ocorre neste sábado, às 16h30 (de Brasília), fora de casa. A volta será na outra semana, às 18h, em Chapecó.

JOGOS DA CHAPECOENSE NO BRASILEIRO

Chapecoense 4 x 2 Santos

Walter Clar (15'/1°T) (1 x 0)

Gabriel Menino (45'/1°T) (1 x 1)

Barreal (20'/2°T) (1 x 2)

Higor Meritão (28'/2°T) (2 x 2)

Jean Carlos (35'/2°T) (3 x 2)

Rafael Carvalheira (44'/2°T) (4 x 2)

Vasco 1 x 1 Chapecoense

Puma Rodríguez (10'/2°T) (1 x 0)

Jean Carlos (46'/2°T) (1 x 1)

Chapecoense 3 x 3 Coritiba

Breno Lopes (40'/1°T) (0 x 1)

Walter Clar (45'/1°T) (1 x 1)

Breno Lopes (11'/2°T) (1 x 2)

Pedro Rocha (13'/2°T) (1 x 3)

Eduardo Doma (25'/2°T) (2 x 3)

Rubens (46'/2°T) (3 x 3)

Inícios da Chape nos pontos corridos *

2014: 1 ponto

2015: 6 pontos

2016: 5 pontos

2017: 7 pontos

2018: 2 pontos

2019: 4 pontos

2021: 1 ponto

2026: 5 pontos

* Após três rodadas disputadas

