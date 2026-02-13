SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense ainda não sabe o que é perder no seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após quatro anos longe. E muito por causa do que tem feito nos minutos finais dos jogos.
A Chapecoense tem uma vitória e dois empates até aqui no Brasileiro. A equipe estreou com triunfo sobre o Santos por 4 a 2 e vem de igualdades com Vasco (1 a 1) e Coritiba (3 a 3).
A Chape é o time dos minutos finais. Contra o Santos, em casa, os catarinenses perdiam por 2 a 1 até os 28 do segundo tempo, quando empataram, e a virada veio já aos 35. No Rio, o empate contra o Vasco veio em uma cobrança de falta de Jean Carlos já nos acréscimos do duelo. Nesta semana, a equipe buscou o 3 a 3 com o Coritiba com um gol já aos 46 da etapa final.
O bom início já iguala o terceiro melhor da Chapecoense na história dos pontos corridos. Em 2016, a equipe também tinha cinco pontos conquistados após três rodadas. As melhores arrancadas foram em 2017 (7 pontos) e 2015 (6 pontos).
O elenco para esta temporada foi bastante reformulado. A Chapecoense contratou mais de um time de reforços ao virar a chave da Série B para a Série A. Entre os principais nomes estão o meio-campista Jean Carlos e o atacante congolês Bolasie, que vem começando no banco.
A Chapecoense divide as atenções entre o Brasileirão e o Campeonato Catarinense. No Estadual, a equipe eliminou o Criciúma nas quartas de final e vai encarar o Brusque na semifinal. O jogo de ida ocorre neste sábado, às 16h30 (de Brasília), fora de casa. A volta será na outra semana, às 18h, em Chapecó.
JOGOS DA CHAPECOENSE NO BRASILEIRO
Chapecoense 4 x 2 Santos
Walter Clar (15'/1°T) (1 x 0)
Gabriel Menino (45'/1°T) (1 x 1)
Barreal (20'/2°T) (1 x 2)
Higor Meritão (28'/2°T) (2 x 2)
Jean Carlos (35'/2°T) (3 x 2)
Rafael Carvalheira (44'/2°T) (4 x 2)
Vasco 1 x 1 Chapecoense
Puma Rodríguez (10'/2°T) (1 x 0)
Jean Carlos (46'/2°T) (1 x 1)
Chapecoense 3 x 3 Coritiba
Breno Lopes (40'/1°T) (0 x 1)
Walter Clar (45'/1°T) (1 x 1)
Breno Lopes (11'/2°T) (1 x 2)
Pedro Rocha (13'/2°T) (1 x 3)
Eduardo Doma (25'/2°T) (2 x 3)
Rubens (46'/2°T) (3 x 3)
Inícios da Chape nos pontos corridos *
2014: 1 ponto
2015: 6 pontos
2016: 5 pontos
2017: 7 pontos
2018: 2 pontos
2019: 4 pontos
2021: 1 ponto
2026: 5 pontos
* Após três rodadas disputadas
