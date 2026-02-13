SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os problemas enfrentados pelo Corinthians com o volante José Martínez influenciaram diretamente a pressa do clube para fechar a contratação do volante Allan.

Diante da possibilidade concreta de perder o jogador venezuelano, a diretoria entendeu que era necessário acelerar a chegada de um reforço para o setor e avançou rapidamente nas tratativas pelo ex-Flamengo.

SALÁRIO INTEGRAL

Em meio ao cenário de incerteza envolvendo Martínez, o Corinthians aceitou arcar integralmente com os salários de Allan. O valor, porém, ultrapassa o teto estipulado pelo clube para novos reforços desde o início do ano.

Antes de fechar o negócio, o Timão tentou negociar tanto a divisão do pagamento com o Flamengo, quanto uma redução salarial, mas não obteve sucesso. Com o agravamento dos problemas envolvendo Martínez, especialmente após o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzando anterior do joelho esquerdo, a diretoria optou por acelerar a contratação de Allan.

Pesou também, na avaliação interna, o fato de o clube ter reduzido sua folha salarial com as saídas de alguns atletas desde o fim do ano passado. O Corinthians enxergou a negociação como uma oportunidade de mercado, já que não haveria custos iniciais de transferência, o que justificou a decisão de assumir um salário acima do planejado.

Outro fator considerado foi o risco de perder Allan para concorrentes diretos. Santos e Vasco apresentaram propostas financeiramente superiores à do Corinthians ?a do Peixe, inclusive, foi a maior entre as três.

VONTADE DO ATLETA

Apesar disso, o desejo do jogador em vestir a camisa alvinegra foi determinante. Allan teve a palavra final tanto para deixar o Flamengo, motivado pela busca por mais minutos em campo, quanto para escolher o Corinthians em meio às outras opções disponíveis.

A partir disso, os representantes do jogador trabalharam junto à diretoria corintiana para viabilizar o negócio. Além de Giuliano Bertolucci, o agente Vinicius Moreno também participou das tratativas.

DORIVAL PESOU

A interferência do técnico Dorival Júnior foi considerada decisiva para a conclusão da negociação. A confiança demonstrada pelo treinador teve peso relevante para que Allan optasse pelo Corinthians, mesmo diante de propostas financeiramente mais vantajosas.

Dorival vê o volante como um jogador com características importantes para o elenco, especialmente para atuar como primeiro homem do meio-campo. A avaliação é de que Allan pode oferecer equilíbrio defensivo e qualidade na saída de bola.

Além disso, o treinador tem buscado estimular concorrências internas no elenco. A chegada de Allan é vista como estratégica para gerar disputa direta com Raniele no setor, aumentando as opções e o nível de competitividade no meio-campo corintiano.