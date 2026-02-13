(UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Bahia, Rogério Ceni comparou Cauly, novo reforço do São Paulo, a Arrascaeta, Raphael Veiga e Paulo Henrique Ganso, e rasgou elogios ao meia, em 2023.

ELOGIOS DO ÍDOLO

Os elogios vieram após uma vitória do Tricolor Baiano sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão daquele ano. Cauly vinha sendo peça essencial da equipe que se livraria do rebaixamento na última rodada.

"Ele é um jogador diferente. Tecnicamente, ele pensa coisas em que nem todos os jogadores têm capacidade. Eu lembro quando eu falava do Ganso... Quando eu era goleiro, eu jogava bem com os pés. E eu pensava sempre, no mínimo, em duas jogadas [com antecedência]. O Cauly pensa em quatro. O Arrascaeta pensa em quatro. O Veiga pensa em quatro", disse Ceni.

O São Paulo tentava a contratação de Cauly havia várias semanas, mas vinha tendo dificuldades para avançar por causa dos altos valores pedidos pela equipe nordestina. Inicialmente, a sinalização foi de que liberaria o atleta apenas por algo próximo dos R$ 60 milhões.

Nos últimos dias, entretanto, o clube do Morumbis conseguiu 'destravar' as tratativas e reaqueceu o negócio. O executivo de futebol, Rui Costa, foi quem comandou as conversas.

NEGÓCIO FECHADO

O UOL apurou que as partes costuraram, nesta quinta-feira (12) à tarde, um acordo verbal pela operação.

A finalização ainda pende por exames e assinatura. Cauly já está em São Paulo e vai passar pela parte médica na manhã de sexta-feira.

O custo do empréstimo está fixado em 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). Ainda há uma cláusula de obrigação de compra avaliada em 2 milhões de euros (pouco menos de R$ 12,4 milhões) caso o meia vá a campo por 45 minutos em, pelo menos, 25 partidas. A cessão vai até o final do ano.

Outra questão apalavrada: o São Paulo não precisará pagar nada extra para o meio-campista entrar em campo contra o Bahia.

O clube do Morumbis, no entanto, não precisará desembolsar o montante de entrada. O Bahia receberá o valor como desconto de atuais pendências das aquisições em definitivo de Rodrigo Nestor e Michel Araújo.