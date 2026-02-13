RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A final do individual masculino da patinação artística, que ocorre nesta sexta-feira (13) a partir das 15h (de Brasília), é uma das provas mais aguardadas desta edição dos Jogos de Inverno. E não é para menos. A pista de Milão-Cortina pode ser palco de um momento olímpico inédito.

A expectativa gira em torno do norte-americano Ilia Malinin, estreante em Olimpíadas, e de um salto nunca feito antes ?e que já foi considerado fisicamente impossível de ser executado. O axel quádruplo é tido como elemento mais difícil da patinação artística e apenas ele consegue completar.

POR QUE ESSE SALTO É TÃO DIFÍCIL?

A patinação artística tem seis saltos, sendo que em cinco o patinador começa deslizando de costas. O que se diferencia é o axel, em que o atleta inicia de frente, usando os braços para ganhar altitude.

Essa diferença na saída gera ainda uma outra dificuldade: é o único em que o patinador tem de dar uma volta e meia no ar para aterrissar de costas e completar o salto simples.

É possível, então, compreender o porquê do axel ser um salto que exige mais do patinador. Mas estamos falando de uma competição de alto nível, onde, comumente, vemos saltos duplos, triplos, quádruplos, o que aumenta a o nível dos elementos.

A primeira vez que se viu a versão quádrupla do toe loop foi em 1988, feito pelo canadense Kurt Browning. A primeira vez do salchow foi em 1998, como Timothy Goebel, enquanto a do lutz em 2011, realizado por Brandon Mroz. A "estreia" do loop e do flip foi em 2016, com Yuzuru Hanyu e Shoma Uno, respectivamente.

Faltava um. Nos Jogos Olímpicos de Pequim-2022 o japonês Yuzuru Hanyu, nome já consagrado da modalidade e bicampeão olímpico, o colocou a manobra no programa da apresentação dos Jogos. Tentou, mas caiu na aterrissagem.

Meses depois, no CS U.S. International Figure Skating Classic, Ilia Malinin, então com apenas 17 anos, se tornou o primeiro a completar o quad axel.

De lá para cá, o "Quad God" ("Deus dos Quádruplos", em português), vem apresentando o quad axel com frequência nas competições e ainda é o único a conseguir essa façanha. Aos 21 anos, pode ser o primeiro a completar em uma edição de Jogos Olímpicos.

QUEM É ILIA MALININ

Ilia Malinin é filho de Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, patinadores que defenderam o Uzbequistão em Nagano-1998. Com a influência familiar, começou a praticar a modalidade aos seis anos.

Ainda jovem despontou no esporte e quase integrou a delegação dos Estados Unidos em Pequim-2022.

Ele desembarcou em Milão-Cortina como um dos astros dos Jogos, após o bicampeonato mundial ? conquistado em 2024 e 2025.

NOTAS BASE DOS QUÁDRUPLOS

Quad Toe Loop - 9.50

Quad Salchow - 9.70

Quad Loop - 10.50

Quad Flip - 11.00

Quad Lutz - 11.50

Quad Axel - 12.50