RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um desempenho abaixo neste início de temporada, o Flamengo pretende chegar na Recopa Sul-Americana com os índices já reajustados e próximos do ideal, principalmente nos quesitos técnico e tático. O Rubro-Negro encara o Lanús na próxima quinta-feira, no jogo de ida, em Buenos Aires (Argentina), e decide no Maracanã, na volta, dia 26.

FLA SE REAPRESENTOU HÁ UM MÊS E ANTECIPOU RETORNO AOS GRAMADOS

O elenco principal do Rubro-Negro completou um mês de retorno aos trabalhos nesta quinta-feira (12), algo que também dimensiona o pouco tempo de trabalho em 2026.

Os jogadores se reapresentaram em 12 de janeiro, quando deram início a pré-temporada no próprio CT Ninho do Urubu.

O planejamento inicial apontava o primeiro jogo contra o São Paulo, dia 28 de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, os resultados ruins no Campeonato Carioca, com a equipe sub-20, fizeram com que a diretoria chegasse a um consenso com a comissão técnica para antecipar a estreia do elenco principal, algo que ocorreu sete dias antes, no clássico com o Vasco, onde o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estadual.

"Após o vice da Supercopa Rei para o Corinthians, em 1º de fevereiro, o volante Jorginho avaliou que essa antecipação pode ter gerado reflexos para a equipe. O volante, atualmente, se recupera de lesão.

Acredito que tem certo impacto, sim, a pré-temporada ter sido mais curta. Acaba influenciando, mas não pode ser desculpa. Tem muita coisa que tem que melhorar, temos que olhar para isso, melhorar esses aspectos", disse Jorginho.

ÍNDICES FÍSICOS MELHORARAM

Apesar do desempenho e resultados abaixo da expectativa, o Flamengo apresenta índices físicos melhores que o início do ano passado. Ao menos foi o que revelou o Youtuber "Falso 9", que também é funcionário da Flamengo TV e teve acesso aos dados de GPS da equipe.

O recorte comparativo foram os cinco primeiros jogos de 2025 com os cinco de 2026, desconsiderando as partidas recentes contra Sampaio Corrêa e Vitória. Dentro deste contexto, houve um aumento de 9,8% na distância total percorrida, de 4,8% na média de distância por tempo e de 8,8% na distância em alta intensidade.

Diante destes números, a conclusão da comissão técnica é a de que os principais ajustes que precisam ser feitos são nos aspectos táticos, técnicos e mentais.

"O que está no meu controle é tentar fazer de tudo para ajudar os jogadores a recuperar animicamente. São jogadores que estão acostumados a ganhar muitos jogos em sequência e, quando entra uma sequência de derrotas ou empates, animicamente dá para ver que não estão refinados. Nisso posso controlar. Na estratégia, na tática, no mental da equipe, poder trabalhar um pouco mais, depois fazer o meu melhor e sempre poder dormir em paz, porque sempre fiz meu melhor para ajudar a equipe. Sei que vamos voltar, tenho certeza disso", falou Filipe Luís, após empate com Inter no Maracanã.

JOGADORES DESGASTADOS SERÃO POUPADOS CONTRA O BOTAFOGO

O Flamengo não quer deixar o Campeonato Carioca de lado, mas não será a prioridade da comissão técnica. O Rubro-Negro irá poupar jogadores que, por ventura, estiverem desgastados para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), pelas quartas de final do Estadual.

A situação já havia ocorrido na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa mesmo com a necessidade de vitória para não cair no quadrangular contra o rebaixamento. Na ocasião, o técnico Filipe Luís poupou cinco atletas.

No 2 a 1 sobre o Vitória, na última terça-feira, pelo Brasileiro, quatro jogadores não foram relacionados, mas por ordem médica: Luiz Araújo, Varela, Jorginho e Saúl, este último ainda sem previsão de retorno em função de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.