SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Inter, nesta quinta-feira (12), no Beira-Rio sem criar inúmeras chances e sofrendo pressão dos donos da casa, mas conquistou a vitória com eficácia no setor ofensivo ?palavra que atormenta Abel Ferreira há um bom tempo no clube e custou títulos nas últimas duas temporadas.

A vitória contra o Corinthians no fim de semana, o desempenho nos clássicos e o triunfo contra o Inter, mostram que o Alviverde está tentando mudar o que deu errado em 2025.

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras venceu seu único "carrasco" no Brasil sendo eficaz. O Inter terminou o jogo com 19 finalizações contra 11 do Palmeiras, além de ter mais domínio da partida, mas a equipe de Abel Ferreira foi mais cirúrgica na hora de decidir. Abel se queixou da falta de eficácia em inúmeros jogos do Alviverde no ano passado.

Antes da vitória desta quinta-feira (12), o Alviverde só tinha 5 vitórias no Beira-Rio (agora 6), 15 empates e 27 vitórias para o Colorado. O Inter é o único time no qual o Palmeiras tem um retrospecto negativo no histórico geral (o clube gaúcho tem 3 vitórias de vantagem).

A vitória no Dérbi do último fim de semana também já tinha mostrado uma nova face do Palmeiras de 2026. A equipe também não teve uma grande atuação na Neo Química Arena, mas demonstrou imposição física e conseguiu levar a vantagem no duelo mental ?Abel reclamou da falta de "casca e experiência" após a derrota na final da Copa Libertadores.

O Palmeiras completou seu décimo jogo no ano contra o Inter, e dá sinais de que está no caminho certo ?mesmo com duas derrotas. Abel encontrou um time titular (escalou o mesmo time pelo terceiro jogo seguido) e vem de três vitórias convincentes (5 a 1 no Vitória, 1 a 0 no Corinthians e 3 a 1 no Inter).

As derrotas foram contra Novorizontino (4 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0) e em ambas o time escalado era alternativo.

Abel Ferreira ainda deve receber três reforços para o restante da temporada: um zagueiro (que o clube ainda busca no mercado), Arias (que deve estrear nas quartas de final do Paulistão), e Paulinho (que pôde aumentar as cargas nos treinos na academia e no campo e deu um pequeno avanço para o retorno).

O Alviverde volta a campo no domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Guarani, na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Já classificado para a próxima fase, Abel vai colocar em campo um time misto.