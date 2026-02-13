(UOL/FOLHAPRESS) - Luciano e São Paulo chegam a um acordo, e atacante renova seu contrato.

ATÉ 2029

Como o UOL revelou nesta quinta-feira (12), o novo contrato irá até 2028, com uma cláusula de renovação baseada em metas para 2029. Ao todo, o novo vínculo, portanto, poderia chegar a três anos.

O novo acordo já está assinado, mas só será anunciado pelo clube na próxima semana.

A cúpula entendeu que, pelo impacto esportivo e pela identificação do camisa 10, não havia motivo para as negociações serem adiadas para o meio do ano. Luciano é considerado peça central do elenco, e a prorrogação do vínculo era encarada como caminho óbvio.

Luciano é muito benquisto pela comissão técnica e pela diretoria do Tricolor. Nos últimos dias, foi mais uma vez personagem do clube, marcando gols nas importantes vitórias sobre Flamengo e Santos.

O camisa 10, que chegou ao Morumbis em 2021, tem contrato até o final do ano. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.