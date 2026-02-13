SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira fase da Pré-Libertadores terminou nesta quinta-feira (12) e contou com o brilho das equipes estreantes. Além disso, os resultados foram um alívio para quem não deseja jogar na altitude.
O QUE ACONTECEU
Deportivo Táchira (VEN), 2 de Mayo (PAR) e Juventud (URU) avançaram. As equipes eliminaram The Strongest (BOL), Alianza Lima (PER) e Universidad Católica (EQU), respectivamente.
2 de Mayo e Juventud são estreantes na Libertadores. Os paraguaios surpreenderam o Alianza Lima, um dos mais tradicionais do Peru, venceram o jogo de ida por 1 a 0, em casa, e buscaram o empate por 1 a 1, fora de casa. Os uruguaios haviam perdido por 1 a 0 para a Universidad Católica, no Uruguai, mas venceram por 4 a 3, em Quito, e levaram a melhor nos pênaltis.
O Táchira conseguiu uma classificação heroica contra o The Strongest. O time venezuelano foi derrotado por 2 a 1 na ida, em La Paz, vencia por 1 a 0 em casa e acabou cometendo um pênalti nos acréscimos. Na batida, o goleiro Camargo fez a defesa. Na disputa por penalidades, melhor para os venezuelanos.
O Bahia está de olho no Deportivo Táchira. O time venezuelano está na mesma chave que o Tricolor de Aço nesta Pré-Libertadores e agora vai encarar o Tolima. A equipe de Rogério Ceni pega o O'Higgins, do Chile. Os vencedores se enfrentam no duelo final valendo uma vaga na fase de grupos.
Os resultados deixaram a Libertadores com dois times que jogam na altitude a menos. O The Strongest joga em La Paz, que fica a 3.650m acima do nível do mar, e a Universidad Católica (EQU) é de Quito, a 2.850m de altitude.
A segunda fase da Pré-Libertadores começa na semana que vem e terá a entrada dos brasileiros. Bahia e Botafogo pularam a primeira etapa por serem do Brasil e vão encarar O'Higgins e Nacional Potosí, respectivamente. Os jogos de ida serão realizados a partir da próxima terça-feira, e os de volta ocorrem uma semana depois.
CHAVEAMENTO DA PRÉ-LIBERTADORES*
2ª fase
A1 - Juventud (URU) x Guaraní (PAR)
A2 - Liverpool (URU) x Independiente Medellín (COL)
A3 - Deportivo Táchica (VEN) x Tolima (COL)
A4 - O'Higgins (CHL) x Bahia
A5 - 2 de Mayo (PAR) x Sporting Cristal (PER)
A6 - Carabobo (VEN) x Huachipato (CHL)
A7 - Barcelona (EQU) x Argentinos Juniors (ARG)
A8 - Nacional Potosí (BOL) x Botafogo
3ª fase
Vencedor A1 x Vencedor A2
Vencedor A3 x Vencedor A4
Vencedor A5 x Vencedor A6
Vencedor A7 x Vencedor A8
*Times à direita decidem os jogos da 2ª fase em casa