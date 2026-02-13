SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono do melhor resultado do Brasil no esqui cross-country em edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, o acreano Manex Silva terminou nesta sexta-feira (13) na 97ª colocação, entre 113 participantes, a prova dos 10 km de esqui cross-country estilo livre, na região de Tesero, no norte da Itália.

Largando na 103ª posição na disputa que não é sua especialidade, o esquiador ganhou posições e completou o percurso com o tempo de 26min51s4.

O vencedor foi o norueguês Johannes Høsflot Klæbo, com 20min36s2. Com a vitória, a terceira em Milão-Cortina, ele chegou à sua oitava medalha de ouro olímpica, igualando o recorde de maiores medalhistas dos Jogos detido pelos noruegueses Ole Einar Bjørndalen, do biatlo, e Bjørn Dæhlie e Marit Bjorgen, do esqui cross-crountry.

O francês Mathis Desloges ficou com a prata, com 20min41s1, e o norueguês Einar Hedegart com o bronze (20min52s2). Klæbo e Desloges repetiram o resultado no pódio do skiatlo, no sábado (7).

Na terça-feira (10), Manex Silva havia alcançado um resultado histórico para o país, ao terminar a fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country no 48º lugar, superando a melhor marca brasileira de Jaqueline Mourão de 2010, com a 66ª colocação em Vancouver.