SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os preservativos disponibilizados para os atletas na Vila Olímpica de Cortina, uma das sedes dos Jogos de Inverno 2026, esgotaram em apenas três dias. A informação é do jornal italiano La Stampa.

A promessa é que um novo lote chegará, mas não se sabe quando, informou um atleta, que preferiu não se identificar, ao tabloide italiano.

Ao todo, 10 mil preservativos foram disponibilizados para esta edição dos Jogos de Inverno, que acontece em suas cidades da Itália, Milão e Cortina.

A quantidade é muito menor em relação a edições anteriores. Há dois anos, por exemplo, os Jogos de Paris disponibilizaram 300 mil preservativos. Já nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang 2018, foram 110 mil unidades. Os dados são do jornal português A Bola.

Cerca de 3 mil atletas disputam os Jogos de Milão-Cortina, e pouco menos da metade deles está na Vila de Cortina. Dessa forma, seria uma média de três preservativos para cada esportista.

O drama acontece com o calendário ainda pela "metade". As Olimpíadas nas cidades italianas só terminará no próximo domingo, dia 22 de fevereiro.