SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Rio Open anunciou nesta sexta-feira (13) que João Fonseca disputará o torneio de duplas. Ele jogará ao lado de Marcelo Melo.

Os dois jogarão juntos pela primeira vez, e estão na chave principal. Eles integraram a equipe brasileira na Copa Davis do ano passado, mas João jogou apenas simples, enquanto Melo disputou duplas.

Ao todo, quatro duplas 100% brasileiras estarão no Rio Open: Marcelo Zormann e Felipe Meligeni, Rafael Matos e Orlando Luz, Marcelo Demoliner e Fernando Romboli e Marcelo Melo e João Fonseca.

Fonseca disputará também o torneio de simples, e tenta sua primeira vitória no ano. O carioca de 19 vem de uma eliminação na primeira rodada no ATP 250 de Buenos Aires.

Marcelo Melo é o atual campeão do Rio Open nas duplas. Ele conquistou o título ao lado de Rafael Matos.