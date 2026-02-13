(UOL/FOLHAPRESS) - Para além do gol marcado na vitória desta quinta-feira (12) contra o Bragantino, Matheus Bidu fez uma partida sólida e foi um dos melhores em campo pelo Corinthians na Neo Química Arena.

Depois de uma reviravolta no ano passado, o lateral-esquerdo passou a ser peça fundamental no Timão e, com os desempenhos constantes, começou a ouvir pedidos da torcida por seu nome na seleção brasileira. Os corintianos, aliás, não são os únicos a quererem Bidu vestindo a Amarelinha, com o companheiro Hugo Souza também fazendo campanha para o lateral.

"Ele está falando por ele mesmo, com o futebol que tem apresentado jogo após jogo. Quero que ele continue assim, porque me ajuda muito. Torço muito para que a gente consiga ter o mesmo sucesso [na seleção], quem sabe, né Biduzinho?", disse Hugo Souza sobre Matheus Bidu, ao Premiere.

REVIRAVOLTA E POSIÇÃO EM ABERTO

O atual prestígio de Bidu com a torcida é bem diferente do começo. Quando chegou ao Timão, em janeiro de 2023, o lateral foi muito contestado e não era titular absoluto.

A reviravolta veio só dois anos depois. O ano de 2025 foi de virada para Matheus Bidu, que se consolidou no time titular e foi fundamental para os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil. Se em 2023 e 2024 o lateral-esquerdo teve menos de 30 partidas como titular, o ano passado foi de 43 aparições entre os 11 iniciais.

O protagonismo continua em 2026. Dos 10 jogos do Corinthians na temporada, Bidu participou de nove, sendo titular em sete.

O sonho com a seleção não é impossível. Com Ancelotti olhando cada vez mais para o futebol brasileiro, Bidu pode estar no radar em uma posição que ainda não tem nomes totalmente consolidados. Durante o ciclo para a Copa do Mundo, jogadores como Guilherme Arana, Wendell, Carlos Augusto e Alex Sandro já foram testados, com o último tendo mais minutagem com Ancelotti.

O lateral, no entanto, segue com os pés no chão. Ele destaca o trabalho como principal elemento para sua evolução no Corinthians e ainda deixa o plano de seleção como um sonho.

"Estou evoluindo cada vez mais com essa camisa, muito feliz em poder evoluir com a equipe. Quem sabe um dia [ir para a seleção], estou trabalhando para isso, poder representar meu país ia ser de extrema importância e eu ia ficar muito feliz", falou Bidu.

APOIO DE RECORDISTA

Se Bidu ainda sonha com a seleção, Hugo Souza se vê cada vez mais perto de disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Constantemente convocado por Ancelotti, o goleiro se consolidou entre os três nomes principais chamados pelo técnico e tem grandes chances de estar na lista final para o Mundial.

Uma das principais características de Hugo, a defesa de pênaltis apareceu nesta quinta-feira (12) mais uma vez. Quando o confronto estava 1 a 0 para o Timão, Pitta chutou, e a bola pegou no braço de Gustavo Henrique dentro da área. Na cobrança, o camisa 9 do Bragantino parou no paredão alvinegro.

Esta foi a 11ª defesa de pênalti que Hugo fez pelo Corinthians, se tornando o 3º maior pegador de pênaltis da história do Timão. O goleiro está ao lado de Gylmar ?Cássio lidera, com 32 pênaltis defendidos, e Ronaldo Giovanelli aparece em 2º lugar, com 27.

"Muito feliz de somar esse números individuais, sempre falei que queria construir uma história bonita nesse clube. O mais importante é que essas marcas tenham ajudado a equipe, que o individual apareça, mas para ajudar no coletivo, que é o principal. Uma vitória minha, mas também de tudo que envolve minha vida", disse Hugo Souza.