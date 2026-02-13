SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) aceitou a denúncia do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) contra o piloto Pedro Turra. O MPDFT confirmou a decisão ao UOL.

Turra se torna réu e responderá por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O piloto de 19 anos foi denunciado pelo MPDFT após a morte do estudante Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi agredido pelo piloto ex-Fórmula Delta em uma briga no Distrito Federal.

Procurado pela reportagem, o TJDFT informou apenas que o processo é sigiloso.

nesta quinta-feira (12), o Tribunal negou, por unanimidade, o habeas corpus solicitado pela defesa do piloto Pedro Turra. O piloto está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Ele foi transferido no último dia 2. O piloto chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio após pedido do Judiciário.

O UOL procurou a defesa de Pedro Turra, mas ainda não obteve retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Turra se envolveu, no dia 23 de janeiro, em uma briga com um adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. O jovem Rodrigo Castanheira reagiu, e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros.

A vítima bateu a cabeça e foi hospitalizada com um traumatismo craniano. Turra gravou um vídeo pedindo perdão ao jovem após a hospitalização.

Castanheira, de 16 anos, morreu após duas semanas internado no Hospital Brasília. Ele ficou sedado desde o início da hospitalização.