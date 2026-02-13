SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chegou a um acordo com o volante José Martínez para a rescisão antecipada de seu contrato.

COMO FICOU

Pelo acerto, o clube se comprometeu a pagar cerca de 30% dos valores devidos ao atleta até dezembro. O montante engloba salário, direitos de imagem, luvas e demais verbas trabalhistas previstas em contrato.

O mês de janeiro, no entanto, não será incluído no acordo. Nesse período, Martínez permaneceu na Venezuela enquanto aguardava a emissão de um novo passaporte, mas deu entrada no documento apenas no dia 13, quando já deveria ter se reapresentado ao clube.

A informação sobre o acordo de rescisão foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo UOL.

Além da quantia referente à rescisão, o Corinthians também vai arcar com os custos da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador. O atleta sustenta que as dores na região foram comunicadas ao clube antes do período de férias, versão que é contestada internamente no Timão.

Ainda assim, a diretoria optou por assumir as despesas médicas para evitar possíveis desgastes judiciais no futuro. Publicamente, o clube também adota um discurso de suporte emocional ao atleta durante o processo.

Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele e, depois, da lesão. Conversamos internamente, entre diretoria e departamentos jurídico e médico, para definir a melhor medida. Entendeu-se por um acordo amigável, que está em tratativas finais Marcelo Paz, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira

QUANTO A RESCISÃO CUSTARÁ AO CORINTHIANS?

Sem considerar os custos da cirurgia, o Corinthians desembolsará aproximadamente R$ 2 milhões para encerrar o vínculo com José Martínez. O pagamento será feito de forma parcelada, em prestações mensais até o fim da temporada.

Com a rescisão, o clube projeta uma economia de aproximadamente R$ 4 milhões na folha salarial de 2026, já considerando o não pagamento dos vencimentos referentes a janeiro.

Além disso, o Timão deixará de assumir um custo estimado em R$ 5,5 milhões no orçamento de 2027, uma vez que o contrato do volante tinha validade até o fim do próximo ano.