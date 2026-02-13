SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arboleda será mais uma vez desfalque do São Paulo na partida contra a Ponte Preta. Em compensação, o André Silva retornou de lesão e participou de treino.
BAIXA CERTA
O zagueiro será mais uma vez ausência do Tricolor neste domingo (15), contra a Ponte Preta. Ele foi liberado para retornar ao Equador, seu país natal, por questões pessoais.
É a segunda vez que o defensor se ausenta do Tricolor nesta semana. Na quarta-feira, vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Grêmio, pelo Brasileiro, o Arboleda também foi desfalque.
O Tricolor não divulga prazo para retorno do atleta.
Damián Bobadilla, que sofreu um trauma da coxa na vitória sobre o Grêmio, também deve ficar de fora.
RETORNO
André Silva foi novidade nos treinos desta sexta-feira (13), no CT da Barra Funda. O São Paulo abriu o início das atividades à imprensa.
O centroavante ficou seis meses afastado na temporada passada por conta de um problema ligamentar no joelho. Ele ainda não tem prazo para retorno e vai passando pela transição física.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO
A tendência é que o técnico Hernán Crespo mantenha a base titular do time que venceu na quarta-feira.
Um possível São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramón, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Luciano.
A bola rola para o confronto entre São Paulo e Ponte às 20h30 (de Brasília) deste domingo, pela última rodada da fase de liga do Paulista, no Moisés Lucarelli. O São Paulo garante vaga no mata-mata com uma vitória.