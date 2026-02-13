SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Nicole Silveira estreou nesta sexta-feira (13) na atual edição dos Jogos Olímpicos de Inverno e chegou a liderar a segunda bateria do skeleton, em Cortina d'Ampezzo, na Itália, mas terminou na 12ª colocação. A competição continua neste sábado (14), com mais duas descidas no Cortina Sliding Centre.

O QUE ACONTECEU

O skeleton feminino começou nesta sexta-feira (13) com duas baterias sendo disputadas. Cada atleta teve duas descidas para tentar o menor tempo possível. Mais duas tentativas serão realizadas neste sábado. Quem tiver a menor soma dos quatro tempos leva a medalha de ouro.

Nascida no Rio Grande do Sul, Nicole mora no Canadá desde os 7 e começou a competir em 2017. Ela fez a primeira descida em 57.93 segundos e melhorou na segunda bateria, com 57.85s. O tempo foi suficiente para que ela tivesse o décimo tempo mais baixo entre as 25 competidoras na segunda bateria. Nicole ficou a 0.09s do top-10.

"Eu estou (orgulhosa). Eu tive dificuldades com essa pista em novembro, então meu objetivo era chegar aqui e ter duas largadas fortes e duas descidas que eu conseguisse melhorar a cada vez. E foi isso que eu fiz, estou confiante para o dia de amanhã", disse Nicole à Cazé TV.

Janine Flock (AUS) foi a líder do dia, com a soma de 1min54s48. A austríaca manteve a consistência, anotando tempos próximos: 57.22s e 57.26s.

Nona colocada no ranking mundial, a brasileira de 31 anos volta à pista de gelo neste sábado (14), a partir das 14h (de Brasília), para buscar melhorar seus tempos. Na edição de 2022 dos Jogos de Inverno, em Pequim, ela terminou na 13ª posição, o melhor resultado do Brasil no skeleton na história das Olimpíadas.

Porta-bandeira. Nicole carregou a bandeira brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos, em Cortina. Lucas Bratheen, do esqui alpino mundial, foi o porta-bandeira na parte da cerimônia realizada em Milão.

Drama pessoal. A brasileira, depois de realizar sua segunda descida, revelou que sofreu uma queda em janeiro do ano passado e teve que se recuperar ao longo de 2025.

"Eu tive mentalmente dificuldades porque tive uma temporada ótima e aí passei por um 16º aqui, então foram altos e baixos para mim. Esse verão eu tive que recuperar minha cabeça porque eu tive um tombo em janeiro do ano passado, eu não sabia nem se ia ter uma temporada, então chegando aqui eu só estou feliz de conseguir ter essa consistência e de cada vez melhorar mais", falou Nicole à Cazé TV.

ESPOSA CAMPEÃ DA COPA DO MUNDO

Nicole e sua esposa, a belga Kim Meylemans, se tornaram o primeiro casal a competir entre si em um esporte olímpico de deslizar. Líder do ranking mundial, Meylemans é atual campeã da Copa do Mundo de Skeleton, título conquistado em janeiro deste ano.

A atleta belga chegou como favorita ao ouro, mas terminou o primeiro dia de competição na oitava colocação. Meylemans fez 57.70s na primeira descida, diminuindo o tempo na segunda bateria para 57.62s.

Elas se casaram em agosto do ano passado. O melhor resultado de Nicole na temporada foi um terceiro lugar na etapa de St. Moritz, na Suíça, onde dividiu o pódio com a esposa, que faturou a medalha de ouro.

Desde 2023, inclusive, Nicole e Kim fazem parte de uma mesma equipe, criada por elas mesmas: o Time BB (Brasil e Bélgica).