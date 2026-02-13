SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jhon Arias foi apresentado na tarde desta sexta-feira (13) como novo reforço do Palmeiras na Academia de Futebol, e logo na primeira resposta explicou por que escolheu jogar pelo Alviverde ?o meia colombiano recusou uma proposta do Flamengo e um retorno ao Fluminense, onde foi ídolo, para jogar no time de Abel Ferreira.

"Eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande. Acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras é o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. É um momento muito importante, tenho muitos objetivos a pequeno e longo prazo. Quero voltar a ser campeão, estar em alto nível e na Copa do Mundo. O Palmeiras me dá essa garantia. Todo mundo sabe que o Flamengo é um rival direto, um rival diferente para o Fluminense, então prontamente recusei a proposta em respeito ao Flu, mas estou feliz de estar aqui. O Palmeiras dá tudo que um atleta precisa para brigar com títulos. Uma potência sul-americana, mundial", disse Arias.

Arias assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029 (contrato de quatro temporadas). Ele custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual), e o pagamento será realizado em quatro parcelas anuais.

O Fluminense tentou, sem sucesso, repatriar o jogador. O clube carioca, que tinha preferência estabelecida em contrato diante de um retorno do atleta ao Brasil, até enviou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões na cotação atual), mas ela foi prontamente recusada ?o clube já sabia que ela seria declinada.

O Flamengo também entrou na história e acabou deixando o acordo um pouco mais inflacionado. O rubro-negro chegou a sinalizar uma oferta de 22 milhões de euros (R$ 135 milhões) pelo colombiano, que fechou as portas diante da história construída no rival.