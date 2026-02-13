SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gaúcha Nicole Silveira, de 31 anos, terminou o primeiro dia das provas de skeleton nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina nesta sexta-feira (13) na 12ª colocação.

Primeira brasileira a subir ao pódio em etapas da Copa do Mundo, Nicole completou duas voltas no circuito de gelo em Cortina d'Ampezzo com o tempo combinado de 1min55s78.

Ela e as demais competidores voltam à pista neste sábado (14), a partir das 14h (horário de Brasília), para mais duas voltas que, somadas às duas anteriores, definem as colocações finais e as medalhistas.

O melhor tempo foi da austríaca Janine Flock, com 1min54s48. As alemãs Susanne Kreher e Jacqueline Pfeifer ficaram na segunda e terceira posições, com 1min54s52 e 1min54s61, respectivamente.

Esposa de Nicole, a belga Kim Meylemans, bicampeã europeia, fez o oitavo melhor tempo (1min55s32).

"Estou feliz com o dia de hoje. O objetivo foi fazer largadas fortes e ser consistente e foi isso que fiz," afirmou Nicole em entrevista ao Sportv.

Como a maioria das atletas, a brasileira conseguiu melhorar seu tempo na segunda volta, quando fez 57s85, contra 57s93 na primeira.

"Depois da primeira descida, a gente consegue analisar o que tem que fazer para a segunda e realizar os ajustes."

MANEX SILVA FICA NO TOP 100 EM PROVA COM MAIOR VENCEDOR DOS JOGOS

Dono do melhor resultado do Brasil no esqui cross-country em edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, o acriano Manex Silva terminou mais cedo nesta sexta-feira na 97ª colocação, entre 113 participantes, a prova dos 10 km de esqui cross-country estilo livre, na região de Tesero.

Largando na 103ª posição na disputa que não é sua especialidade, o esquiador de 23 anos ganhou posições e completou o percurso com o tempo de 26min51s4.

"O Brasil é um país muito grande e eu recebo um apoio muito grande dos brasileiros. É verdade que até agora nos esportes de inverno não tivemos muita história, é um país sem neve. Mas nesses últimos anos o time Brasil está pegando muito força em disciplinas de neve e eu me sinto muito feliz por representar o Brasil", afirmou Manex.

O vencedor foi o norueguês Johannes Høsflot Klæbo, com 20min36s2. Com a vitória, a terceira em Milão-Cortina, ele chegou à sua oitava medalha de ouro olímpica, igualando o recorde de maiores medalhistas dos Jogos detido pelos noruegueses Ole Einar Bjørndalen, do biatlo, e Bjørn Dæhlie e Marit Bjorgen, do esqui cross-crountry.

Aos 29 anos, Klæbo terá a chance de se tornar o maior medalhista isolado do evento nos próximos dias. Ele ainda vai disputar mais três provas em Milão-Cortina: o sprint e o revezamento 4 x 7,5 km por equipes, em que a Noruega é uma das favoritas, e a corrida individual de 50 km.

O francês Mathis Desloges ficou com a prata, com 20min41s1, e o norueguês Einar Hedegart com o bronze (20min52s2). Klæbo e Desloges repetiram o resultado no pódio do skiatlo, no sábado (7).

Na terça-feira (10), Manex Silva havia alcançado um resultado histórico para o país, ao terminar a fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country no 48º lugar, superando a melhor marca brasileira de Jaqueline Mourão de 2010, com a 66ª colocação em Vancouver.