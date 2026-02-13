A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o regulamento do 38º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora de Corridas de Rua – Edição 2026. O documento define as regras que vão nortear as dez etapas do calendário oficial, incluindo critérios de inscrição, categorias, distâncias, sistema de pontuação, premiação e normas de conduta dos atletas.

Coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o Ranking tem como objetivo organizar e padronizar as corridas realizadas no município, além de incentivar a prática esportiva como instrumento de inclusão social e formação cidadã. A secretaria será responsável pelo cadastramento de atletas e equipes, cronometragem por chip (transponder), definição dos percursos em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), apuração dos resultados e divulgação das classificações. A execução das provas ficará a cargo de empresas e entidades credenciadas por meio do Chamamento Público nº 002/2025.

As inscrições deverão ser feitas individualmente em cada etapa, sendo pessoais e intransferíveis. Não haverá cadastro na semana ou no dia da prova. O valor máximo será de R$62 no primeiro período, até 14 dias antes do evento, e de R$94 no segundo período, até sete dias antes. Itens opcionais, como camisa em poliamida, poderão ser adquiridos por até R$32. A inscrição garante número de peito, hidratação durante o percurso, seguro atleta, kit lanche e medalha de participação para quem concluir a prova.

Atletas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto, conforme o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03). Pessoas com deficiência regularmente cadastradas na SEL, de acordo com a Lei Municipal nº 13.320/2016, são isentas da taxa.

As categorias serão divididas por faixa etária, considerando a idade do atleta em 31 de dezembro de 2026. As distâncias seguem as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Para provas de até 5 km, é exigida idade mínima de 14 anos completos até o fim de 2026. Para até 10 km, 16 anos. Percursos entre 10 km e 30 km são destinados a atletas nascidos em 2008 ou antes, e a maratona (42 km) é permitida para nascidos em 2006 ou antes. Menores de 18 anos deverão ser inscritos por responsável legal.

O número de peito deverá ser fixado na parte frontal da camiseta ou top, podendo ser utilizado cinto porta-número, desde que visível. O chip será entregue na arena da prova e deverá ser devolvido ao final. A não devolução implicará cobrança de R$ 80. Atletas que não utilizarem o equipamento corretamente não terão o tempo computado.

As largadas serão organizadas em cinco pelotões: pessoas com deficiência (caminhada), pessoas com deficiência (corrida), elite, demais corredores e caminhantes. O atleta que largar fora de seu pelotão poderá ser desclassificado.

Na classificação, os cinco primeiros colocados gerais, no masculino e feminino, serão definidos pelo tempo bruto, considerando a ordem de chegada. Os demais atletas terão classificação por tempo líquido. Pontuarão no Ranking os 50 primeiros da classificação geral, os 10 primeiros por faixa etária e os 20 primeiros nas equipes de pessoas com deficiência. A pontuação seguirá tabelas oficiais previstas no regulamento. Em caso de empate na classificação final, serão considerados, pela ordem, número de vitórias, segundos lugares, provas pontuadas, maior idade em dias e, se necessário, sorteio.

As equipes deverão ter entre 5 e 15 atletas. Somarão pontos apenas os competidores devidamente inscritos na ficha da equipe e na respectiva etapa. Para ter direito à premiação final, será necessário pontuar em pelo menos quatro provas.

As categorias de pessoas com deficiência seguem as normas da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), do Comitê Internacional Paralímpico (IPC) e da CBAt. Algumas categorias poderão utilizar atleta-guia, indicado no momento da inscrição, sem uso de chip. É obrigatório o uso de capacete para atletas cadeirantes, sendo proibida a utilização de handbike.

As provas infantis ocorrerão em todas as dez etapas, com distâncias entre 50 metros e 1 quilômetro, conforme a idade. Haverá apuração de resultados apenas para as categorias de 12 a 13 anos e de 14 a 15 anos. As demais faixas etárias terão caráter participativo, com entrega de medalhas a todos os concluintes.

A premiação por etapa contemplará os cinco primeiros colocados gerais masculino e feminino, cinco primeiros nas categorias de pessoas com deficiência, três primeiros por faixa etária, três primeiras equipes e três primeiras equipes de pessoas com deficiência. Ao final do Ranking, serão premiados os 10 primeiros colocados gerais, cinco primeiros por faixa etária, cinco primeiros por categoria de pessoa com deficiência e as três melhores equipes nas categorias geral e PCD. Para receber a premiação final, o atleta deverá pontuar em pelo menos quatro etapas.

Será desclassificado o atleta que burlar o percurso, utilizar chip ou número de outro competidor, receber ajuda externa indevida, cometer fraude na inscrição ou adotar conduta agressiva ou discriminatória. Os casos serão analisados pela Coordenação Geral do Ranking e pelo Tribunal Especial.

Os resultados serão divulgados no site oficial da Prefeitura. Após a divulgação preliminar, haverá prazo de 15 minutos para protestos no local da prova e até 48 horas para recursos após a publicação do resultado extraoficial. Ao se inscrever, o atleta autoriza o uso de sua imagem para divulgação do evento. A organização não se responsabiliza por objetos deixados no guarda-volumes nem por acidentes ocorridos antes, durante ou após as provas.

O calendário oficial de 2026 prevê dez etapas ao longo do ano:

1º de março – 10ª Corrida Tecnobit Informática

22 de março – 9ª Corrida do Laboratório Cortes Villela

12 de abril – 2ª Corrida da Drogaria Souza

17 de maio – 9ª Corrida da Unimed Juiz de Fora

21 de junho – 8ª Corrida da Suprema

9 de agosto – Corrida Black Fitness e Eventos (nome provisório)

30 de agosto – 2ª Corrida Solidária da Associação dos Cegos

20 de setembro – 14ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos

18 de outubro – 13ª Corrida Solidária Outubro Rosa / Ascomcer

14 de novembro – 4ª Bahamas Night Run

A Prefeitura informou que as datas e percursos poderão sofrer ajustes até a realização de cada evento, com o objetivo de atender demandas técnicas e operacionais. A expectativa é de ampliar a participação em 2026 e fortalecer a cultura da corrida de rua na cidade.

