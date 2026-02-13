SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está perto de acertar o empréstimo do atacante Bruno Rodrigues ao Cruzeiro.

Os empresários de Bruno Rodrigues ofereceram o jogador ao Cruzeiro, e a Raposa está avaliando o acordo até o fim da temporada.

Bruno Rodrigues está sem espaço no Palmeiras e vê o Cruzeiro como uma ótima chance de recuperar sua carreira. Foi no clube mineiro que o atacante de 28 anos viveu a melhor fase da carreira: em 2023, Bruno disputou 49 jogos, marcou 13 gols e deu 7 assistências.

O jogador se queimou com a direção e a comissão técnica ao disputar um torneio amador durante as férias após ficar mais de 600 dias sem entrar em campo por duas lesões sérias. No jogo contra o Botafogo-SP, Abel escalou um time todo reserva e Bruno ficou no banco de reservas.

Bruno foi contratado por quase R$ 25 milhões no fim de 2023, disputou apenas 17 partidas e marcou 2 gols.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.