SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 21 anos, chegou ao fim a carreira do armador Chris Paul na NBA. Eleito pela liga como um dos 75 melhores jogadores da história, o bicampeão olímpico anunciou a aposentadoria aos 40 anos, na tarde desta sexta-feira (13), após ser dispensado por dois times diferentes na temporada 2025-26.

Chris Paul chegou à NBA em 2005, escolhido na 4ª posição do draft pelo New Orleans Hornets, time que atualmente está em Charlotte (EUA). Ele foi premiado como Novato do Ano em sua primeira temporada.

Nos Hornets, Paul liderou a liga em número de assistências duas vezes (2007-08 e 2008-09), antes de chegar ao Los Angeles Clippers, em 2011. Foi no time de LA onde o armador fez mais sucesso, liderando um ataque empolgante com Blake Griffin, DeAndre Jordan e JJ Redick.

Em 2017, foi trocado para o Houston Rockets, time no qual fez parceria de armação com James Harden. Depois passou por Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs e Clippers novamente.

DESPEDIDA MELANCÓLICA

Antes do início da temporada atual da NBA, Paul fechou contrato de um ano com os Clippers. Em novembro, indicou que se aposentaria após o fim da temporada. Mas, menos de um mês depois, foi dispensado pela equipe de Los Angeles.

A decisão aconteceu, segundo a imprensa norte-americana, após divergências de Chris Paul com o vestiário dos Clippers. A dispensa foi uma surpresa mesmo com a fase ruim dos Clippers naquele ponto da temporada.

Troca e dispensa. Durante a última janela de transferências da NBA, que fechou no início do mês, o armador foi trocado para o Toronto Raptors, que o dispensou nesta sexta-feira, de acordo com a imprensa local.

CONQUISTAS

Segundo jogador com mais assistências e roubos de bola na história da liga, Chris Paul também foi bicampeão olímpico com os Estados Unidos, em Pequim-2008 e Londres-2012. Ele foi selecionado para o All-Star Game em 12 oportunidades, mas não conquistou um título. Em Phoenix, chegou às finais, mas saiu derrotado para o Milwaukee Bucks, após abrir vantagem de 2 a 0 e levar a virada.