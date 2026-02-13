SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Planet Buarque, um dos mais importantes conselheiros da história do São Paulo, morreu nesta sexta-feira, aos 98 anos.

Sócio do clube desde 1939, associado número 52, ele teve atuação decisiva na vida política e institucional do Tricolor ao longo de várias décadas. O clube publicou uma nota de pesar em site oficial.

Planet presidiu o Conselho Deliberativo do São Paulo em duas oportunidades, exercendo papel central em momentos relevantes da história administrativa do clube. Reconhecido internamente como uma das vozes mais respeitadas do Conselho, participou ativamente das principais decisões políticas do Tricolor e ajudou a moldar a estrutura institucional que sustentou o clube em períodos de transformação.

Além da atuação no Conselho, foi diretor do Departamento Profissional em 1962, temporada em que o São Paulo terminou como vice-campeão paulista, superado apenas pelo histórico Santos de Pelé.

Décadas depois, em 2005, assumiu interinamente a presidência do São Paulo por cerca de 15 dias, durante a viagem de Marcelo Portugal Gouvêa ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes, período que culminou na conquista do tricampeonato mundial sobre o Liverpool.

Fora do clube, Paulo Planet construiu carreira de destaque no direito, na política e no jornalismo esportivo, mas sua identidade pública sempre esteve profundamente ligada ao São Paulo.

O velório acontecerá neste sábado, no cemitério Congonhas, a partir das 8h (de Brasília), e o sepultamento, às 12h30.