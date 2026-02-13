SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães, volante titular da seleção brasileira, vai perder os amistosos contra França e Croácia, em março. O jogador do Newcastle sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vai ficar afastado de 8 a 10 semanas.
RETA FINAL PARA A COPA
Os amistosos contra França e Croácia serão os últimos antes da lista final para o Mundial. A seleção encara os franceses no dia 26 de março, em Boston, e os croatas no dia 31 de março, em Orlando.
Bruno Guimarães deverá ficar afastado até, pelo menos, a metade de abril. Nome de confiança de Ancelotti, o volante trabalha para tentar encurtar o prazo.
A convocação final para a Copa será dia 19 de maio. Já com os convocados para o Mundial, o Brasil fará amistosos contra Panamá e Egito.
O jogo contra os panamenhos será a despedida da seleção do Brasil e será disputado no Maracanã, dia 31 de maio. O duelo contra o Egito será já em solo americano, em Cleveland, no dia 6 de junho.
A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo será dia 13 de junho, contra Marrocos. O Brasil ainda encara Haiti e Escócia na fase de grupos.
JOGOS DO BRASIL NA FASE DE GRUPOS DA COPA
1ª rodada - Brasil x Marrocos - 13/06, às 19h - MetLife Stadium, em Nova York
2ª rodada - Brasil x Haiti - 19/06, às 22h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia
3ª rodada - Brasil x Escócia - 24/06, às 19h - Hard Rock Stadium, em Miam