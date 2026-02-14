SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen liderou a primeira descida no slalom gigante masculino ?prova do esqui alpino? neste sábado (14), nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. A disputa por medalha acontece ainda neste sábado (14).

Lucas foi o primeiro atleta a descer e completou o percurso em 1min13s92, quase um segundo de vantagem em relação ao segundo colocado, o suíço Marco Odermatt (1min14s87). O terceiro mais rápido foi Loic Meillard (SUI), com 1min15s49.

O brasileiro agradeceu pela torcida presente no Centro de Esqui Stelvio: "O Brasil está em todos os cantos do mundo, e a gente está trazendo uma onda com um frequência muito alta, com muito amor, alegria, que é algo que todo mundo gosta de sentir, especialmente eu. Sou muito grato por ter essa energia no dia mais importante da minha vida", disse à CazéTV.

Lucas agora se prepara para a segunda descida, que vale medalha. A prova está marcada para as 9h30 (de Brasília).

Braathen será o 30º atleta a "desce a montanha", que terá um percurso diferente em relação à primeira descida.

A definição dos medalhistas acontece pela soma dos tempos de ambas as apresentações.

Outro representante do Brasil na prova, Giovanni Ongaro terminou em 35º. Ele completou o percurso em 1min19s95.