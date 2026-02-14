RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro executa uma megaoperação de segurança para dar conta dos grandes eventos que ocorrem simultaneamente na cidade: Carnaval, Rio Open e o mata-mata do Campeonato Carioca. No total, serão mais de 26 mil agentes entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

BOTAFOGO X FLAMENGO LIGA ALERTA À PM

Entre os jogos dos grandes clubes do Rio, o que requer maior atenção das polícias é o clássico entre Botafogo e Flamengo, neste domingo (15), às 17h30, no Nilton Santos. Será a primeira vez, depois de quatro anos, que o estádio terá torcida dividida.

E foi justamente neste cenário que, em 2017, após um confronto entre organizadas nos arredores do estádio, o alvinegro Diego Silva dos Santos foi assassinado com golpes de espeto de churrasco.

O histórico fez com que a PM aumentasse o efetivo para o jogo. Serão 500 policiais, praticamente o dobro que terão os jogos entre Vasco e Volta Redonda, neste sábado (14), às 21h30, em São Januário; e Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira, às 18h.

DRONES E VIATURAS COM RECONHECIMENTO FACIAL

O investimento em segurança durante o período carnavalesco contará com drones e viaturas equipados com câmeras de reconhecimento facial para identificar criminosos.

Além dos jogos do Campeonato Carioca e do Rio Open, o policiamento será ostensivo na região da Marquês de Sapucaí, nos desfiles da Intendente Magalhães e nos megablocos das zonas Sul e Norte da cidade.

Terão ainda operações específicas como da Maria da Penha (49 equipes), Lei Seca (240 profissionais e mais de 50 fiscalizações diárias pelo Estado), Corpo de Bombeiros (10 mil militares), entre outros.

EVENTO PRÓXIMO AOS BLOCOS DA ZONA SUL, RIO OPEN NÃO VÊ PROBLEMA

Principal torneio de tênis do Brasil, o Rio Open acontece de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no bairro da Gávea, bem próximo onde muitos dos blocos da Zona Sul acontecerão.

Porém, apesar da proximidade, a organização da competição não vê o fato com preocupação. Pelo contrário.

Existe um trabalho que fazemos junto à Prefeitura em todos os anos, até porque há blocos antes e depois do Carnaval, e o evento é nesta época. Há um trabalho de mapeamento de blocos para que aconteçam em horários que não atrapalhem o evento. Fora isso, não há preocupação. Vejo tudo com ótimo olhar. Adoro o clima de Carnaval. O Rio de Janeiro, nesta época, é pulsante, uma energia vibrante, única, e acho que essa energia, de alguma forma, passa aos atletas.Marcia Casz, diretora geral do Rio Open

TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA EM 83%; JOGOS COM MUITOS TURISTAS

A expectativa do Governo é a de que mais de 6 milhões de pessoas participem do Carnaval em todo o estado. A taxa de ocupação hoteleira está em 83,7%, com maior concentração na Zona Sul e no Centro.

O aeroporto do Galeão estima mais de 500 mil passageiros entre os dias 13 e 22 de fevereiro, uma alta de 23% em relação a 2025. Já a rodoviária Novo Rio calcula uma circulação de quase 600 mil pessoas.

A chegada de tantos turistas já foi notada antes mesmo da data oficial do Carnaval. Muitos estrangeiros e brasileiros de outros estados compareceram ao clássico entre Fluminense e Botafogo, na última quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é a de que a mesma situação aconteça nos jogos das quartas de final do Estadual.

