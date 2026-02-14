SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O esquiador Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado (14) ao conquistar a primeira medalha para o Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Norueguês naturalizado brasileiro, Braathen liderou a prova do slalom gigante no esqui alpino, disputada na região de Bormio, no norte da Itália, faturando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Milão-Cortina.

Escolhido por sorteio como o primeiro atleta da bateria a descer a montanha coberta de neve, Braathen conseguiu o melhor tempo logo na primeira descida, com a marca de 1min13s92. Com a vantagem, voltou para a segunda descida e fez 1min11s08, chegando ao tempo combinado de 2min25s.

O melhor resultado do Brasil em uma edição dos Jogos de Inverno até aqui havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross, em Turim-2006.

Os atletas que se classificaram após os 30 melhores ainda fazem neste momento a segunda descida, mas com tempos bem abaixo dos primeiros colocados e com chances bastante remotas de diminuir seus tempos a ponto de almejar uma medalha.

Nascido em Olso, o esquiador filho de pai norueguês e mãe brasileira começou a carreira competindo pela Noruega, quando chegou a se sagrar campeão da Copa do Mundo de esqui alpino, na categoria slalom -as principais diferenças em relação ao slalom gigante são a distância entre as portas que os atletas precisam passar ao longo do percurso e a velocidade e que alcançam durante a descida.

Apenas sete meses após a conquista, surpreendeu o mundo ao anunciar a aposentadoria precoce do esporte, devido a desentendimentos com a federação norueguesa sobre a condução de sua carreira.

Pouco depois, em outubro de 2024, anunciou que passaria a competir com as cores do Brasil, tornando-se rapidamente a maior esperança de medalhas para o país nos Jogos de Inverno.

Em dezembro de 2024, ele foi o responsável por conquistar a primeira medalha do país em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, ficando com a prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.

Desde então, conquistou mais nove pódios em etapas da Copa do Mundo, incluindo o ouro no slalom em prova realizada na Finlândia, em novembro do ano passado.

Braathen volta a competir nos Jogos de Inverno na segunda-feira (16), a partir das 6h (horário de Brasília), na prova do slalom do esqui alpino.

