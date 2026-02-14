MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - A primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno foi acompanhada em Milão por cerca de 300 torcedores, com gritos de "olê, olê, olá, Lucas", vaias aos adversários suíços e rodadas de pão de queijo.

Na tarde deste sábado (14) na Itália, manhã no Brasil, Lucas Pinheiro Braathen, 25, ficou em primeiro lugar, após duas descidas no slalom gigante na pista do Centro de Esqui de Stelvio, em Bormio, na Lombardia.

Foi a primeira medalha não só do Brasil, que participa dos Jogos de Inverno desde 1992, mas também da América do Sul. Antes de Lucas, a melhor posição brasileira havia sido em Turim-2006, com Isabel Clark em nono no snowboard.

A 200 km de Bormio, os torcedores brasileiros acompanhavam a transmissão das provas nos telões da Casa Brasil, espaço em Milão montado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). A entrada era gratuita e teve todos os bilhetes reservados para o evento, com filas na entrada.

"Vai pra casa!", gritava Maria Piera, 62, quando o narrador do Sportv anunciou que um esquiador havia se aproximado do tempo de Lucas na primeira descida, de 1min13s92, quando o brasileiro terminou em primeiro, à frente de outros 72 competidores.

Moradora há mais de 30 anos em Milão, a ítalo-brasileira diz que costuma assistir às provas de esqui com o marido italiano. "No ano passado, quando ele ganhou, eu vi ele dançando samba e aí meu marido avisou que o Lucas era brasileiro. Desde então, comecei a ver também", disse ela, uma das mais animadas na torcida. "Ele merece a medalha, é muito bom!"

Na segunda descida, início da tarde na Itália, a casa ficou ainda mais cheia. A cada aparição de Lucas na TV, gritos e bandeiras brasileiras eram levantadas.

"Não tem molho, não tem molho", cantavam e vaiavam os brasileiros quando os suíços Marco Odermatt, Loic Meillard e Thomas Tumler começaram a marcar os melhores tempos, chegando em primeiro lugar, um depois do outro. "O Lucas vem aí e o bicho vai pegar", gritava a torcida.

Lucas foi o último da bateria dos melhores colocados na primeira descida a competir, às 14h28 (10h28 em Brasília). Quando ele terminou a prova em 1min11s08, a torcida explodiu, como em gol de Copa do Mundo, ofuscando a narração do telão. A seguir, a música "We Are the Champions", do Queen.

"Poder ver a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio é emocionante, é lindo demais", afirmou Indiara Testa, 40, emocionada logo após a vitória de Lucas. "Acho que isso vai abrir muitas portas, para patrocínios, para atletas amadores e para torcedores. Como não temos neve no Brasil, muitos nem conhecem as Olimpíadas de Inverno", disse a gaúcha que mora em Milão há quatro anos.

Na espera pela medalha, cerca de 900 pães de queijo foram servidos pelo chef Raphael Rego, carioca estrela Michelin em Paris, que comanda o restaurante da Casa Brasil. Depois da vitória, a organização anunciou que uma rodada de cervejas long neck seriam oferecidas de graça. "Cerveja! Cerveja! Cerveja!", gritavam os presentes, antes de saírem em trenzinho pelo salão.