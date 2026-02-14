SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca fará sua estreia no Rio Open contra um tenista vindo do qualificatório. A organização do evento sorteou hoje o chaveamento.
O caminho do brasileiro pode ter Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini nas quartas de final. Além disso, ele pode enfrentar desafetos nas semis, como Alexandre Muller - algoz no Rio Open de 2025 -e Alejandro Tabilo, que bateu João no ATP 250 de Buenos Aires.
Nas duplas, Fonseca e Marcelo Melo enfrentarão Demir Dzumhur e Alexandre Muller pela primeira rodada.