SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski concedeu nesta sexta-feira a Ordem da Liberdade ao atleta Vladyslav Heraskevych, desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno por usar um capacete em homenagem a atletas mortos na guerra com a Rússia.

A cerimônia ocorreu na Alemanha, antes da Conferência de Segurança de Munique, durante um encontro entre Zelenskiy e o esportista.

A condecoração é uma das mais altas honrarias civis do Estado ucraniano e é concedida a pessoas que se destacam na defesa da soberania, da independência, da democracia, dos direitos humanos e da liberdade do país.

As medalhas são importantes para a Ucrânia e para você, mas me parece que o mais importante é ser quem você é Zelenskiy, durante entrega da honraria

O ucraniano competiria na prova de skeleton na quinta-feira, mas foi impedido de participar após decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI). A entidade considerou que o capacete violava as Diretrizes sobre Expressão dos Atletas, que exigem neutralidade política nas competições. O equipamento trazia imagens de atletas mortos desde a invasão russa à Ucrânia, iniciada em 2022.

O COI chegou a permitir o uso do capacete nos treinamentos, mas manteve a proibição durante as provas oficiais. Heraskevych se recusou a retirar o item e acabou desclassificado. Segundo o comitê, a regra existe para proteger atletas de pressões políticas, tanto internas quanto externas, e para evitar o uso dos Jogos como plataforma de manifestações nacionais ou internacionais.

O atleta recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas teve o pedido negado.