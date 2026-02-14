SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo voltou com tudo. Neste sábado, o português marcou o primeiro gol da partida entre Al-Nassr e Al-Fateh, sua primeira após retornar da greve.

FALTAM 38

O camisa 7 marcou seu gol de número 962 na carreira.

Aos 17 do primeiro tempo, Mané invadiu a grande área e cruzou para dentro da área. O craque pegou de primeira e tirou do goleiro para fazer 1 a 0.

Agora, o português está a 38 bolas na rede da tão sonhada marca dos mil gols.

FIM DA GREVE

A ausência de Cristiano Ronaldo chegou ao fim neste sábado. Depois de três partidas fora por divergências com o fundo público que financia o Al-Nassr, o atacante voltou a atuar neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.

O português não havia sido relacionado nas duas rodadas anteriores do Sauditão, contra Al-Ittihad e Al-Riyadh. Cristiano não entrava em campo desde 30 de janeiro, quando marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Al Kholood.

Segundo a imprensa portuguesa e veículos sauditas, a decisão de se afastar partiu do próprio jogador, em protesto contra a política de investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

De acordo com o jornal A Bola, o atacante se incomodou com o fato de o Al-Nassr ter feito apenas uma contratação na última janela, enquanto outras equipes geridas pelo fundo teriam recebido prioridade.