SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gaúcha Nicole Silveira, 31, ficou entre as onze melhores atletas do skeleton nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, melhorando seu resultado na competição em relação à edição passada.

Em Pequim-2022, a primeira brasileira a subir ao pódio em etapas da Copa do Mundo havia ficado na 13ª colocação.

Neste sábado (14), ela completou mais duas voltas deslizando sobre o trenó em alta velocidade no circuito de gelo em Cortina d'Ampezzo, com os tempos se somando aos das duas voltas já realizadas na sexta-feira (15), quando terminou na 12ª colocação no classificatório geral.

Na somatória das quatro voltas, Nicole, que é atualmente a nona colocada do ranking mundial, acabou com o tempo de 3min51s82.

É o terceiro melhor resultado do Brasil na história dos Jogos de Inverno, e o primeiro em esportes na neve, ficando atrás apenas do ouro de Lucas Pinheiro Braathen no esqui alpino, e da nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross em Turim-2006.

A campeã foi a austríaca Janine Flock, com a marca de 3min49s02. As alemãs Susanne Kreher (3min49s32) e Jacqueline Pfeifer (3min49s46) completaram o pódio.

Esposa da brasileira e também na disputa do skeleton em Milão-Cortina, a belga Kim Meylemans, bicampeã europeia e atual campeã da Copa do Mundo, ficou na sexta colocação, com 3min50s67.

Embora tenha ficado com o quarto lugar no Mundial de 2025, nos Estados Unidos, Nicole afirmou que a 11ª colocação nos Jogos de Inverno era um resultado que ela considerava improvável.

"Nesses últimos quatro anos, teve um 'up' na competitividade do skerleton feminino. Muitas que já estão aqui há muito, muito tempo continuaram. A competitividade está no próximo nível. Então, para mim, um 11º é quase, eu pensava, impossível", afirmou em entrevista ao SporTV logo depois da prova.

Ela disse ainda que pretende trabalhar nos próximos anos ao lado da esposa em busca de novos talentos para a disputa dos Jogos da Juventude, que também serão realizados em Cortina d'Ampezzo. "Meu plano é tentar achar jovens entre 15 e 17 anos para competir. Esse vai ser o foco", afirmou Nicole.