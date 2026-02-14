SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sabino renovará seu contrato com o São Paulo. A reportagem apurou que clube e jogador entraram em acordo verbal. Acordo ainda pende pela formalização e últimos trâmites burocráticos.

O novo acordo terá duração até 2027 e será assinado nesta próxima semana.

Esta é a terceira renovação de contrato acertada pelo São Paulo nesta semana. Nesta sexta-feira, como o UOL mostrou, Luciano também assinou extensão de vínculo, bem como o cria da base Negrucci.

Sabino chegou em 2024 ao Morumbis assinando um contrato de produtividade. Ele cumpriu as metas do primeiro acordo e estendeu permanência no Morumbis no ano passado.

O zagueiro, desde então, passou a integrar o time titular de Hernán Crespo, sendo peça recorrente na linha de três defensores do argentino.

Seu vínculo vigente vai até dezembro desta temporada. A partir de julho, já poderia assinar pré-contrato com outro clube.