SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O skeleton feminino teve as duas últimas descidas neste sábado em Cortina d'Ampezzo, na Itália, e a brasileira Nicole Silveira faturou o melhor resultado do país em esportes de gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A brasileira de 31 anos ficou na 11ª colocação após as quatro baterias realizadas - foram duas na sexta-feira (13) e duas no sábado (14). A soma de todos os tempos definiu o resultado final, e Nicole terminou com 3min51s82.

Melhor que Pequim-2022. Na última edição dos Jogos de Inverno, Nicole terminou na 13ª colocação. O resultado conquistado neste sábado foi o melhor da história do Brasil no gelo.

A medalha de ouro ficou com a austríaca Janine Flock, que já havia liderado ontem nas duas primeiras descidas. As alemãs Susanne Kreher e Jacqueline Pfeifer completaram o pódio.

"Tive dificuldades com essa pista em novembro e agora eu acertei. Quando eu assisto as minhas descidas, em comparação com as outras, consigo ver que estou entre as melhores do mundo", disse Nicole Silveira, atleta de skeleton

Consistência. Nicole manteve tempos muito próximos entre si ao longo das quatro descidas: 57.93s, 57.85s, 58.11s e 57.93s. Depois da última bateria, a brasileira destacou a competitividade do skeleton no último ciclo olímpico.

"Fico muito feliz com o 11º lugar, foi melhor que Pequim. Significa muito mais que o 13º lugar porque o nível de competitividade dentro desses quatro anos que vieram está muito alto. Qualquer uma entre as Top-12 poderia medalhar durante a Copa do Mundo, por exemplo. Então estou muito feliz com essa colocação", completou Nicole Silveira