SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Franca venceu com tranquilidade o Cruzeiro neste sábado (14) pelo NBB pelo placar de 95 a 67 e assumiu a segunda colocação da fase de classificação do NBB. Lucas Dias foi o cestinha da partida com 17 pontos.

Convocado pela Seleção Brasileira para os jogos contra Nicarágua e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Georginho mostrou porque é constantemente lembrado por Petrovic e ainda na metade inicial do terceiro quarto já tinha conquistado o duplo-duplo.

Ele teve uma ótima atuação não apenas no ataque, mas também na defesa, sendo quem mais pegou rebotes defensivos da equipe.

Além dele, Felício também conseguiu um duplo-duplo, tendo 14 pontos e 15 rebotes.

O próximo jogo do Cruzeiro será dia 16 contra o Mogi, fora de casa. Já o Franca enfrenta o Botafogo no dia 17, no Rio de Janeiro.

O jogo

O Franca começou muito melhor o jogo, abrindo 9 a 0 com três minutos de jogo e logo, o Cruzeiro pediu tempo. Na metade do primeiro período, o domínio continuava e o placar marcava 14 a 0. O quarto acabou com a equipe francana na frente por 26 a 9 e Georginho tendo feito 11 pontos.

O Cruzeiro voltou para o segundo quarto pontuando mais, porém, a superioridade ainda era do Franca, que abriu 21 pontos de vantagem em quatro minutos. Restando 03:30, o placar era de 41 a 23 para os paulistas após um bom momento do time mineiro.

Depois da parada, o jogo voltou a ser dominado inteiramente pelo Franca, que com um jogo muito bem organizado, foi para o intervalo vencendo por 55 a 28.

O segundo tempo teve um começo equilibrado, com o Cruzeiro conseguindo pontuar no mesmo ritmo do time da casa, porém, Franca era muito eficiente no ataque e abriu 69 a 39, 30 pontos de vantagem, restando quatro minutos. Sem dar chances ao adversário, o tetracampeão do NBB fechou o terceiro quarto em 79 a 45.

O último quarto teve o Cruzeiro pontuando mais no começo e por isso, Helinho parou o jogo. Na volta, o Franca conseguiu manter a vantagem estável em 30 pontos, fechando a partida com 28 de diferença.