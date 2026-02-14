O Athletic, de São João del-Rei, está rebaixado para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. A queda foi confirmada após o empate em 1 a 1 com a Tombense, na Arena Sicredi, na noite deste sábado (13). O resultado manteve o time na última colocação do Grupo C, com sete pontos.

O Esquadrão de Aço encerrou a participação com campanha irregular, uma vitória, quatro empates e três derrotas em oito partidas. O desempenho insuficiente ao longo da fase classificatória selou o retornoda equipe para a segunda divisão estadual.

Além do Athletic, o Democrata, de Governador Valadares, também foi rebaixado para o Módulo 2.

athletic | campeonato mineiro | Módulo | Tombense