SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não tomou conhecimento do Itabirito, goleou por 7 a 2, na noite deste sábado (14), no primeiro jogo após a demissão de Sampaoli e conquistou a classificação para a fase decisiva do Campeonato Mineiro.

Hulk (3), Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Cassierra e Renan Lodi marcaram os gols atleticanos. O primeiro gol de Hulk foi um um golaço no ângulo em cobrança de falta de muito longe -a bola foi posicionada um pouco depois do grande círculo central. Romário Simões e Apolinário marcaram os gols de honra do Itabirito.

O Galo contou com a ajuda do Cruzeiro para avançar na primeira posição do Grupo A. O Atlético tinha que torcedor para a URT não vencer o Cruzeiro, e a Raposa venceu o jogo por 2 a 1.

O adversário do Atlético-MG nas semifinais será o América-MG, com jogos de ida e volta. A outra semifinal é entre Cruzeiro e Pouso Alegre.

Como foi o jogo

Aos 16 minutos do 1º tempo, o meio-campista Victor Hugo abriu o placar para o Atlético-MG. Natanael recebeu lançamento na direita e cruzou no meio da área, Victor Hugo apareceu sozinho para marcar de cabeça.

Já aos 30, Hulk marcou um golaço de falta de muito longe. A bola estava posicionada um pouco depois do círculo central e ele mandou no ângulo do Vinícius Dias.

Gustavo Scarpa marcou o terceiro gol ainda no 1º tempo. Aos 43, Alan Franco achou Scarpa dentro da área, o camisa 10 dominou e chutou no canto do goleiro para fazer mais um.

Com 6 minutos do 2º tempo, Hulk fez mais um. Lodi, Dudu e Hulk envolveram a defesa adversária com uma boa troca de passes, Dudu achou passe para Hulk, que finalizou no canto.

Aos 15, Hulk marcou seu terceiro gol em cobrança de pênalti. Cuello foi derrubado por trás dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Hulk bateu no canto esquerdo, no lado oposto do goleiro e confirmou seu hat-trick.

Cassierra fez mais um de pênalti aos 25 minutos. E Renan Lodi fechou a conta para o Galo aos 30 com um golaço no ângulo em chute de fora da área.

Aos 32, Romário Simões marcou o gol de honra do Itabirito. Nathan avançou pelo meio e achou passe para Romário dentro da área, que finalizou na saída de Everson. 7 a 1.

Aos 41, Denzel Washington avançou com liberdade pelo lado direito e tocou para trás para Apolinário. O meio-campista chegou finalizando e marcou o segundo do Itabirito.