SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro fez a sua parte e avançou às semifinais do Campeonato Mineiro neste sábado (14). No Estádio Zama Maciel, pela 8ª e última rodada, a Raposa bateu a URT por 2 a 1, ajudou o Galo e confirmou a melhor campanha da 1ª fase do Estadual.

Os dois gols do Cruzeiro vieram ainda no primeiro tempo. Kaio Jorge e Arroyo foram às redes, enquanto Matheus Peloggia marcou o da URT, já no finzinho.

O confronto ainda teve duas expulsões: Matheus Henrique tomou dois amarelos ainda na etapa inicial, enquanto Pedro Henrique recebeu um vermelho direto já na segunda parte.

A vitória consagrou a melhor campanha do Cruzeiro antes do mata-mata. O time avançou não só liderando o Grupo A, mas com mais pontos que qualquer equipe no torneio.

A Raposa precisava vencer para não depender de resultados alheios para seguir viva, mas acabou ajudando o Atlético-MG a avançar como primeiro colocado do Grupo B, à frente justamente da URT - que liderava a chave. O Galo goleou o Itabirito, em jogo disputado simultaneamente.

Nas semis, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre. O confronto de ida acontece no próximo final de semana, no dia 21 ou 22 de fevereiro.

Como foi o jogo

A partida começou com tudo. Logo aos 2 minutos, um golaço da URT. Gabriel Moysés recebeu bola de Frederico e arrematou, de fora da área, um balaço. O atacante estufou as redes de Cássio, mas o tento acabou anulado por posição irregular de Frederico.

E o Cruzeiro daria o troco. Dentro da pequena área, Gerson ficou com o rebote de um chute de Matheus Pereira, foi para a linha de fundo e tocou para trás. Kaio Jorge desviou e completou para o gol aberto.

Já no fim da etapa inicial, a Raposa dobrou a vantagem. Arroyo ganhou campo pela direita e invadiu a área. Com espaço, arriscou finalização seca e venceu o goleiro Ariel. Inicialmente, o assistente até marcou impedimento, mas o VAR validou o tento.

Aos 53 minutos, logo depois, um susto para o time. Matheus Henrique cometeu falta no campo de ataque e recebeu um segundo cartão amarelo, sendo expulso logo antes do intervalo.

A sorte do Cruzeiro é que, na volta do intervalo, Pedro Henrique cometeu falta dura em Matheus Pereira e recebeu cartão vermelho direto do árbitro.

Com a igualdade numérica restabelecida, a Raposa administrou a vantagem construída no primeiro tempo, reduziu os riscos e controlou a partida até o final.

Ainda deu tempo de Matheus Peloggia, após cruzamento no abafa para dentro da área, diminuir nos acréscimos, mas nada capaz de mudar os rumos da vitória cruzeirense. 2 a 1.