RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Volta Redonda nos pênaltis neste sábado (14), em São Januário, e avançou às semifinais do Carioca. A classificação aconteceu após empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória por 5 a 3 nas penalidades.

O jogo teve uma dose de sofrimento, mas mudou de cenário com a entrada do atacante Spinelli, no segundo tempo. Foi ele quem abriu o caminho para a reação vascaína, anotando o primeiro gol pelo clube.

O gol do Volta Redonda foi de Ygor Catatau - que nem comemorou, já que passou pela Colina em 2020.

Nas semifinais, o Vasco agora encara Fluminense ou Bangu, que duelam nesta segunda-feira. A próxima fase tem jogos de ida e volta. A Ferj ainda vai confirmar datas, locais e horários.

O resultado nos pênaltis alivia um pouco o clima de críticas sobre o técnico Fernando Diniz, mas a tensão segue: ele foi xingado quando o time ainda perdia e também depois da classificação.

Ao Volta Redonda agora resta a Taça Rio, torneio disputado pelos quatro que caírem nas quartas do Estadual. O adversário no novo mata-mata será o Boavista.

Lei do ex e xingamentos

O Vasco teve mais posse de bola, mas passou longe de inspiração suficiente a ponto de pressionar de forma efetiva do Volta Redonda.

O time visitante, por sua vez, apostou nas bolas longas em contra-ataque para gerar perigo.

Antes mesmo do gol, o Voltaço teve duas boas escapadas, mas falhou em finalizações e em passes decisivos na porta do gol vascaíno.

Até que aos 27 minutos a estratégia deu certo. Ygor Catatau ganhou de Cuesta na corrida e deu um tapa no canto de Léo Jardim.

A lei do ex apareceu em São Januário, coroando um jogador que chegou a ficar suspenso do futebol por conta do envolvimento em apostas - algo descoberto na operação Penalidade Máxima, em 2022.

A torcida até estava se segurando, mas logo os xingamentos a Diniz apareceram.

A melhor chance do Vasco no primeiro tempo foi uma tabela entre Coutinho e Brenner na entrada da área. O meia acabou tendo o chute travado. No mais, muitos cruzamentos sem destino e pouca fluidez ofensiva.

Na saída para o intervalo, com o Vasco perdendo, o próprio Coutinho também foi xingado após Diniz.

Mudanças já no intervalo

O cenário estava tão grave que Diniz foi radical no intervalo e voltou para o segundo tempo com três alterações.

A saída de Coutinho foi uma delas, dando espaço a Rojas. No mais, o técnico sacou Barros e Lucas Piton, apostando em Tchê Tchê e Paulo Henrique - Puma virou lateral-esquerdo.

O Vasco passou a ter mais ímpeto. A bola parecia não sair dos pés de Andrés Gomez, motor desse time pela ponta esquerda. Só que, ainda assim, o time não conseguia gerar lances de tanto perigo diante de uma defesa do Volta Redonda protegida por uma linha de 5 defensores.

A alteração que fez efeito mesmo e quase imediato foi pedida pela arquibancada: "Solta o Spinelli nessa p?". Diniz ouviu e colocou o centroavante argentino aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 21, ele fez o gol de empate.

Na jogada que deu certo, Cuesta cruzou da direita, e o Spinelli se antecipou à marcação, cabeceando para o gol. Pouco depois, a virada quase veio, em um chute de Rojas que obrigou Felipe Avelino a fazer um milagre.

A virada do Vasco parecia questão de tempo.

Mas o Voltaço - ainda querendo um contra-ataque só que cada vez mais sem fôlego - segurou o empate até carregar o jogo para os pênaltis. Perto do fim dos 90 minutos, por exemplo, Andrés Gomez obrigou Avelino a fazer mais uma ótima defesa no jogo.

E nos pênaltis?

Rojas fez o primeiro para o Vasco. Mas o Volta Redonda desperdiçou logo de cara, com Marquinhos, que chutou para fora. Aí, ninguém mais falhou na marca da cal, e coube a Puma Rodríguez selar a classificação.

Cobranças do Vasco: Rojas, Tchê Tchê, Spinelli, David e Puma

Cobranças do Volta Redonda: Marquinhos (perdeu), Lucas Adell, Wagninho e Rafael Augusto

Ficha técnica

Vasco 1 (5) x 1 (3) Volta Redonda

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 14/2/2026, às 21h30

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos

Cartões amarelos: Tchê Tchê (VAS); Felipe Avelino, Juninho Monteiro, Ygor Catatau (VRE)

Gols: Ygor Catatau, 27'/1ºT (0-1); Spinelli, 21'/2ºT (1-1)

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Cauan Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes e Coutinho (Rojas); Andrés Gomez, Nuno Moreira (Spinelli) e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz

Volta Redonda: Felipe Avelino, Henrique Silva (Juninho Monteiro), Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor (Caetano; Bruno Barra, Wagninho, Dener (Marquinhos) e Luciano Naninho (João Valença); MV (Juninho Ramos) e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana