RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em pleno domingo de Carnaval, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (15), às 17h30, no Nilton Santos, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Carioca, numa rivalidade que possui antagonismos quando se trata de futebol e samba.

NO CARNAVAL DO RIO, BOTAFOGUENSES ESTÃO PRATELEIRAS ACIMA

Se no futebol o Flamengo vive um período de hegemonia financeira e administrativa diante de um Botafogo em momento de grave crise em sua SAF, no samba os papeis se invertem.

Fundada em 2018, a Botafogo Samba Clube foi a primeira escola de samba ligada indiretamente a um clube de futebol que conseguiu chegar à Sapucaí. Desde o ano passado ela está na Série Ouro, considerada a Segunda Divisão do Carnaval carioca e que já desfila no histórico sambódromo às sextas e sábado.

Este ano ela entrou na avenida neste sábado (14) sendo a primeira agremiação. O enredo é sobre o paisagista Roberto Burle Marx, que morreu em 1994. Entre os compositores está o humorista Marcelo Adnet, que participou desde os primeiros anos da escola, passando pela quinta, quarta e terceira divisões.

Já os rubro-negros têm a Imperadores Rubro-Negros, também fundada em 2018, mas que chegou, no máximo, à Série Bronze, equivalente à 4ª divisão, onde se encontra até hoje. Nesta categoria os desfiles acontecem na Estrada Intendente Magalhães, no bairro de Vila Valqueire, na Zona Norte.

O enredo deste ano se chama "Nigredo e Rubedo: Alquimia em preto e vermelho", inspirado na busca pela Pedra Filosofal. O desfile da escola acontece no outro sábado, dia 21, sendo a quarta agremiação na ordem.

BAP ABRE CRUZADA CONTRA SAFS E TEXTOR VIVE CRISE NA SUA

Fora de campo os clubes também estão em lados antagônicos. O Botafogo virou SAF e, após viver seu momento de glória em 2024 com os títulos brasileiro e da Libertadores, enfrenta uma grave crise administrativa, com longo período em que ficou em transfer ban, saída de jogadores e corte de funcionários. Já o Flamengo tem se colocado justamente como o clube declaradamente contra o modelo de SAF no futebol brasileiro.

Recentemente, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, divulgou uma campanha de reivindicações em relação à Reforma Tributária no Congresso Nacional. E entre os principais pontos estão as queixas em relação aos tributos dados aos clubes associativos em comparação às SAFs. O dirigente questiona os encargos maiores dados às agremiações que não adotaram esse modelo e também a falta de compromisso social das sociedades anônimas.

FILIPE LUÍS SOBRE CARNAVAL: 'FESTA PARA A POPULAÇÃO QUE PODE CURTIR'

Técnico do Flamengo, Filipe Luís foi questionado sobre o período de jogos durante o Carnaval. O treinador ressaltou que a prioridade precisa ser o futebol. Na próxima quinta-feira, o Rubro-Negro tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, em Buenos Aires, na Argentina.

"Penso que o futebol, na minha vida, é prioridade absoluta. O Flamengo é prioridade para nós acima, inclusive, das nossas famílias. O Carnaval é uma festa para a população que pode curtir. Os jogadores, enquanto têm compromisso, a prioridade é o futebol sempre", disse.Filipe Luís.

Já o Botafogo, após o clássico, irá para a altitude de 4 mil metros acima do nível do mar de Potosí, na Bolívia, onde na quarta encara o Nacional pelo jogo de ida da fase preliminar da Libertadores. A delegação viaja no dia do jogo.

"Temos que pensar o dia a dia. Agora temos uma partida importante e vamos ver quem são os melhores jogadores para jogar. Depois vamos pensar na Bolívia. É um jogo de cada vez", disse Martín Anselmi, técnico do Botafogo.