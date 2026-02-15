SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paulistão pode voltar a ter um time do interior com a melhor campanha da primeira fase. O Novorizontino depende apenas de si para conseguir o feito.

EM BUSCA DA MARCA

O Novorizontino precisa apenas vencer o Bragantino neste domingo (15), fora de casa, para garantir a liderança geral. Se empatar ou perder, vai precisar torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Guarani, na Arena Barueri. Ambos os jogos começam às 20h30 (de Brasília).

O Tigre busca um feito que somente dois times conseguiram nos últimos 20 anos. Em 2019 e 2020, o Bragantino superou os números dos quatro grandes e terminou a primeira fase na liderança geral. O caso foi o mesmo do Guaratinguetá, em 2008. Ambos tiveram a marca em um formato diferente do Paulistão e não foram campeões.

A campanha do Novorizontino até aqui tem cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Um dos triunfos, inclusive, foi a goleada por 4 a 0 sobre o Palmeiras, único concorrente na briga pela liderança geral. A equipe garantiu a vaga no mata-mata com duas rodadas de antecedência.

O grande destaque é o centroavante Robson. Experiente e com passagens por São Paulo, Paraná e Coritiba, ele tem sete gols e é o artilheiro do Paulistão.

O novo formato do Paulistão deixou a tabela "mais leve" para o Novorizontino. No pote 2, o clube teve de enfrentar todos os rivais do mesmo bombo (Mirassol, Bragantino e São Bernardo) e alguns dos outros, não tendo de fazer confronto contra todos os grandes. O Tigre enfrentou Santos, Guarani, Primavera e Palmeiras dos outros potes.

A liderança traz algumas vantagens para a próxima fase. O líder da etapa inicial encara o oitavo nas quartas de final, ou seja, o pior classificado entre os times que avançaram ? em termos de números. Além disso, a equipe garante o mando de campo.

NOVA 'FINAL' CAIPIRA

O jogo contra o Bragantino tem um certo ar de final para o Novorizontino. Essa seria a primeira vez que o clube da cidade de Novo Horizonte terminaria a primeira fase do Estadual com a melhor campanha geral.

Mas uma decisão contra o Bragantino não é necessariamente uma novidade para a cidade. Em 1990, o extinto Grêmio Esportivo Novorizontino fez a "final caipira" do Paulistão contra o Massa Bruta. Melhor para o time de Bragança Paulista, que foi campeão.

O GEN foi extinto em 1999. A cidade de Novo Horizonte ficou sem um clube até a fundação do Grêmio Novorizontino, em 2010. De lá para cá, o clube carrega as mesmas cores do antecessor, ainda que não tenha nenhuma ligação administrativa.

A arrancada é clara. O Novorizontino disputa a elite do Paulistão e está na Série B do Campeonato Brasileiro, onde brigou pelo acesso à Série A nos últimos três anos.

O Novorizontino busca consolidar ainda mais a região "017" do estado de São Paulo. O Tigre é o principal rival do Mirassol. As cidades deles ficam separadas por apenas 100 km.

DO QUE O NOVORIZONTINO PRECISA?

Vitória sobre o Bragantino

Empate ou derrota + empate ou derrota do Palmeiras para o Guarani