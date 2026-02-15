SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick vive início avassalador no Lyon e já deixou grandes ídolos do clube ? brasileiros e franceses ? para trás na arrancada com a nova camisa.
ACIMA DOS ÍDOLOS
Juninho Pernambucano, Sonny Anderson, Fred... Nenhuma deles teve números melhores que os de Endrick no início. A joia brasileira tem cinco gols marcados e uma assistência feita nos seis primeiros duelos que fez pelo clube francês.
Quem chegou mais "perto" de Endrick nos seis primeiros jogos foi Fred. Em 2005, o atacante marcou três gols nos primeiros duelos que fez defendendo o time. Sonny Anderson fez dois (1999) e Juninho Pernambucano apenas um (2001).
Endrick também tem números melhores que atacantes franceses que são considerados ídolos do Lyon. Benzema passou em branco nos seis primeiros jogos, Gouvou fez apenas dois gols, e Bafétimbi Gomis anotou quatro tentos.
Abrindo mais o leque e levando em conta estrelas brasileiras, o jogador do Lyon chegou muito perto do começo que Neymar teve pelo PSG. Quando foi contratado, o camisa 10 do Santos anotou os mesmos cinco gols que Endrick nos seus primeiros seis jogos, mas teve mais assistências [5 a 1].
O começo de Endrick gerou uma série de elogios na França. O início do atacante já foi citado como o de "um rei" pela imprensa local.
Endrick poderia ampliar seus números neste domingo (15), mas uma expulsão impediu isso. O brasileiro recebeu o cartão vermelho no duelo contra o Nantes, na última semana, e está suspenso do jogo contra o Nice, em casa. Por ser um vermelho direto, ele podia pegar até três jogos de gancho, mas o Comitê Disciplinar reverteu a decisão para um segundo cartão amarelo e o suspendeu por só uma partida.
O atacante brasileiro tem contrato com o Lyon até junho deste ano. Ele está emprestado pelo Real Madrid e tem a oportunidade de ganhar mais minutos em campo, algo que não vinha tendo no clube espanhol com o então técnico Xabi Alonso ? demitido recentemente.
ENDRICK ATÉ AQUI NO LYON
Lille 1 x 2 Lyon: um gol
Lyon 2 x 1 Brest: uma assistência
Metz 2 x 5 Lyon: três gols
Lyon 1 x 0 Lille: nada
Lyon 2 x 0 Laval: um gol
Nantes 0 x 1 Lyon: nada