SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate começou 2026 como terminou 2025: mergulhado na crise.
CRISE APÓS MERCADO FORTE
O River Plate não venceu nenhum dos últimos três jogos e já se vê pressionado na Argentina. A equipe até começou a temporada vencendo os duelos contra Barracas Cental e Gimnasia, mas empatou com o Rosario Central e perdeu para Tigre e Argentinos Juniors.
O desempenho ruim vem depois de uma atuação forte no mercado da bola. O River olhou muito para o futebol brasileiro e contratou quatro jogadores que estavam aqui: Aníbal Moreno (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo), Fausto Vera (Atlético-MG) e Galoppo (São Paulo). O último da lista estava emprestado aos argentinos e ficou em definitivo.
Até o "Endrick equatoriano" foi contratado. O River Plate trouxe Kendry Páez, meia de apenas 18 anos e que é considerado uma joia no Equador. Os Millonarios asseguraram o empréstimo junto ao Chelsea.
O clima é de muita pressão no clube. A atuação forte no mercado veio como parte da reformulação que o River planejou no elenco após seguidos fracassos na temporada passada. Nomes como Borja, Casco, Nacho Fernández, Pitty Martínez e Enzo Pérez, experientes e conhecidos no futebol sul-americano, deixaram o clube.
O técnico Marcelo Gallardo vê sua segunda passagem do clube por um fio, segundo a imprensa argentina. São 12 derrotas no somatório dos últimos 18 jogos, e a diretoria ainda tenta mantê-lo, mas admite que não há mais margem para erros.
O ano de 2025 teve ares de tragédia no River. A equipe caiu nas quartas de final da Libertadores (Palmeiras), nas quartas do Apertura (Platense), nas oitavas do Clausura (Racing) e na semifinal da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e teve de se contentar somente com uma vaga na Sul-Americana de 2026.
O River tem alguns dias para se preparar e começar a mudar o rumo das coisas. A equipe só volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Ciudad Bolívar, da segunda divisão, pela Copa da Argentina, às 22h (de Brasília).