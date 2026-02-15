SÃO PAULO E EM BUENOS AIRES, None (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Rodrigues está fora do jogo do Palmeiras deste domingo (15) contra o Guarani, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Paulistão. O atacante está a caminho do Cruzeiro.

Palmeiras e Cruzeiro já tem um acordo verbal pelo empréstimo gratuito do jogador até o fim do ano, com uma opção de compra de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões na cotação atual). As equipes vão dividir igualmente os salários do atleta.

Os empresários de Bruno Rodrigues ofereceram o jogador ao Cruzeiro. Foi no clube mineiro que o atacante de 28 anos viveu a melhor fase da carreira: em 2023, Bruno disputou 49 jogos, marcou 13 gols e deu 7 assistências.

Bruno é aguardando nesta segunda-feira (16) em Belo Horizonte para passar por exames médicos e assinar o contrato. O jogador estava sem espaço no Palmeiras.

O jogador se queimou com a direção e a comissão técnica ao disputar um torneio amador durante as férias após ficar mais de 600 dias sem entrar em campo por duas lesões sérias. No jogo contra o Botafogo-SP, Abel escalou um time todo reserva e Bruno ficou no banco de reservas.

Bruno foi contratado por quase R$ 25 milhões no fim de 2023, disputou apenas 17 partidas e marcou 2 gols.

O atacante tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.