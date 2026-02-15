SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Pinheiro Braathen terá mais uma chance de medalha nos Jogos Olímpico de Inverno, nesta segunda-feira (16), a partir das 6h (de Brasília), no slalom do esqui alpino, e pode alcançar um feito inédito para o Brasil.

Lucas pode ser o primeiro brasileiro a conquistar dois ouros em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos, seja de verão ou inverno. neste sábado (14), ele garantiu o lugar mais alto do pódio no slalom gigante.

Quem chegou mais perto foi a ginasta Rebeca Andrade. A maior medalhista brasileira da história conquistou um ouro e uma prata em Tóquio 2020 e um ouro, duas pratas e um bronze em Paris 2024.

Ao todo, seis brasileiros conquistaram mais de uma medalha na mesma edição olímpica. Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz (duas pratas e um bronze na canoagem na Rio 2016), César Cielo (um ouro e um bronze na natação em Pequim 2008), Gustavo Borges (uma prata e um bronze na natação em Atlanta 1996), Guilherme Paraense (um ouro e um bronze no tiro na Antuérpia 1920) e Afrânio Costa (uma prata e um bronze no tiro na Antuérpia 1920).

Lucas já entrou para a história ao ser o primeiro representante do Brasil a subir no pódio nos Jogos de Inverno. Até então, o melhor resultado verde-amarelo havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.

As duas descidas do slalom do esqui alpino acontecem às 6h e 9h30 (de Brasília) desta segunda-feira. A definição dos medalhistas só acontece após a segunda descida.

OS BICAMPEÕES OLÍMPICOS DO BRASIL

Ao todo, 16 brasileiros têm dois ouros olímpicos, mas em edições diferentes dos Jogos Olímpicos:

Adhemar Ferreira da Silva (salto triplo): Helsinque 1952 e Melbourne 1956

Fabi, Fabiana, Jaqueline, Paula Pequeno, Sheila, Thaisa (vôlei): Pequim 2008 e Londres 2012

Giovane e Maurício (vôlei): Barcelona 1992 e Atenas 2004

Martine Grael e Kahena Kunze (vela): Rio 2016 e Tóquio 2020

Rebeca Andrade (ginástica artística): Tóquio 2020 e Paris 2024

Robert Scheidt (vela): Atlanta 1996 e Atenas 2004

Serginho (vôlei): Atenas 2004 e Rio 2016

Torben Grael e Marcelo Ferreira (vela): Atlanta 1996 e Atenas 2004